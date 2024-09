Netflix ha revelado la fecha de estreno de «The Witcher: Sirens from the Deep» y ha mostrado un fragmento atmosférico del anime

Netflix ha anunciado que el anime «The Witcher: Sirenas de las profundidades» se estrenará el 11 de febrero de 2025. La compañía también mostró un fragmento exclusivo de la próxima película. Es decir, la publicación Redanian Intelligence tenía razón.

La historia sigue las aventuras de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos mutante. Se le encarga investigar una serie de ataques en un pueblo costero. Durante la investigación, Geralt se ve envuelto en un conflicto secular entre los humanos y la gente del mar. Para evitar una guerra entre los dos reinos, el brujo tendrá que contar con la ayuda de viejos y nuevos amigos.

El personaje principal, Geralt de Rivia, contará con la voz de Doug Cockle, que también presentó al público la primera parte de la película. El reparto también incluye a Joey Baty como el bardo Lyubistok y a Anja Chalotra, que pondrá voz al mago Ennefer. Christina Wren prestará su voz a Essie Daven.

«The Witcher: Sirens from the Deep» está basado en un relato corto Andrzej Sapkowski «La pequeña víctima». Esta obra no se proyectó en la primera temporada de «The Witcher». El nuevo proyecto será la segunda película de animación del universo tras «The Witcher: The Wolf’s Nightmare», que contaba la historia de origen de Vesemir, el mentor de Geralt.

La película fue escrita por Mike Ostrowski y Ray Benjamin. La película fue producida por Lauren Schmidt-Gissrich. Studio Mir se encarga de la animación. La película está dirigida por Kang Hee-chul. Andrzej Sapkowski participa en el proyecto como consultor creativo.

Fuente: Deadline