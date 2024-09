«No es lo que esperas de mí»: Stephen King comenta la película «La vida de Chuck».

Stephen King ha señalado que «La vida de Chuck» — no es exactamente la película que esperaba. Pero no culpa a la película y lo llama uno de los buenos.

El drama, dirigido por Mike Flanagan, se aleja del canon de las películas de terror tradicionales basadas en las obras de Stephen King. Adapta el relato corto homónimo de la colección de King «If the Blood Bleeds» de 2020. Flanagan adquirió los derechos para adaptar la historia a la gran pantalla antes incluso de que se publicara el libro, y ni siquiera el propio King sabía si se estrenaría.

THE LIFE OF CHUCK bows tomorrow evening at the Toronto Film Festival. This is one of the good ones. It’s sad, has a touch of the paranormal, but it’s also joyful and life-affirming. Maybe not what you’d expect from me, but there ya go.

— Stephen King (@StephenKing) September 5, 2024