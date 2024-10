Han pasado casi dos años desde que se anunció que Liam Hemsworth interpretaría a Geralt en la serie «The Witcher». Desde entonces, el actor no había hablado públicamente sobre la serie, y ahora lo ha hecho.

Liam ha contado cómo consiguió el papel de Geralt de Rivia cuando Henry Cavill abandonó la serie. Hacía tiempo que había interpretado a The Witcher, no había leído los libros ni visto la serie, pero parece que ha

«No he visto ningún programa de televisión. Y no he leído ningún libro. Pero jugué a un videojuego hace unos diez años. Sigue siendo uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Netflix se puso en contacto conmigo hace casi dos años y me dijo que querían que me metiera en esto. Me hizo mucha ilusión asumir este personaje porque era fan del videojuego. Pero dije: «déjame ver la serie de televisión, mirar los libros y sumergirme de verdad».