Ridley Scott «Gladiator II» vuelve al Coliseo con Paul Mescal como Lucius en este nuevo fotograma de la película. Pero el director juró una vez que no lo haría.

La secuela de la saga no comienza en Roma, sino dos décadas después de los acontecimientos de la primera «Gladiator» 2000, con Lucio, ya adulto, viviendo con su mujer y su hijo en Numidia, en la costa del norte de África. Tras la invasión romana, fue esclavizado y, como Máximo, se convirtió en gladiador en el la arena más violenta de Roma.

«¿Puedo volver a Roma? ¿Puedo ir otra vez al Coliseo? Porque estamos se lo hizo a Russell. Y la respuesta es: es mejor estar en el Coliseo, porque la película se llama «Gladiator». No sé cómo se puede hacer sin volver al Coliseo, si no, no tiene sentido hacerla», declaró el director a la revista Total Film.

Esta no es la única forma en la que «Gladiator 2» repite la historia, ya que Scott quiere recordar al público que no se trata de una recopilación de historias individuales: ocurrió de verdad. «La gente cree que la historia — es algo que no sucedió. Por Dios, se ha repetido una y otra vez… Intenté hacer un poco de devuelve esa historia a la realidady no como una fantasía».

«Gladiator II» se estrenará en los cines ucranianos el 14 de noviembre. La película aplica algunas de las ideas Las ideas del director que no pudo materializar en su película clásica de hace 24 años.

Fuentes: Total Film, GamesRadar