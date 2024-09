S.T.A.L.K.E.R. 2: tráiler del documental de Xbox sobre el desarrollo del juego durante la guerra de Ucrania

Xbox y el estudio ucraniano GSC Game World han anunciado el lanzamiento de un documental sobre el desarrollo de «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl» frente a la guerra.

La película, titulada «War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2» contará los retos a los que se enfrentó el equipo mientras trabajaba en la secuela de la franquicia de culto.

Antes de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, GSC Game World tenía su sede en Kiev. Posteriormente, el equipo se vio obligado a trasladarse a Praga para completar el desarrollo del juego de cara a su lanzamiento previsto para noviembre de este año. El documental mostrará las historias personales de los desarrolladores que trabajaron en la zona de guerra y sobrevivieron al traslado del estudio a otro país.

Maria Hryhorovych, directora creativa del proyecto, compartió sus impresiones sobre el rodaje:

«Daba miedo — aceptar una oferta de Xbox para hacer una película. No somos personas públicas y no es fácil compartir cosas personales. Sin embargo, decidimos que era importante mostrar al mundo lo difícil que es vivir durante la guerra desde un punto de vista» personal.

Tina Summerford, Directora General de Programación y Eventos de Xbox, explicó la decisión de la empresa de apoyar el proyecto:

«Todos los días vemos las dificultades y los retos que entraña la creación de juegos, pero la situación en GSC Game World estaba a un nivel completamente distinto. A finales de 2022, se nos ocurrió la idea de hacer un documental. La historia de GSC merecía ser contada».

La película fue dirigida por Andrew Stephan, conocido por su trabajo en la serie documental «Power On: The Story of Xbox». La película se centrará en las historias personales de la directora creativa Maria Grygorovych y su equipo de trabajo en la guerra.

Fuente: Variety