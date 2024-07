Scarlett Johansson cree que Sam Altman de OpenAI podría ser un villano de Marvel con un brazo mecánico

La actriz Scarlett Johansson cree que el CEO de OpenAI, Sam Altman, sería un gran villano de Marvel. La broma de Johansson se produjo tras contar una disputa con Altman y OpenAI por el uso de una voz parecida a la suya.

«Supongo que podría — tal vez con un brazo robótico», — dijo «Viuda Negra» The New York Times.

Modelo de inteligencia artificial GPT-4o

despertó el enfado de Johansson después de que los usuarios llamaran la atención sobre el parecido de la voz de «Sky» con la de la actriz que puso voz a la inteligencia artificial en la película de Spike Jones de 2013 «Ella».

«Cuando me enteré de la manifestación publicada, me quedé estupefacta, enfadada e incrédula de que el señor Altman utilizara una voz que sonaba tan extrañamente parecida a la mía que mis amigos más cercanos y los periodistas no podían notar la diferencia,» dijo Johansson en mayo.