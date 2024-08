Series «El Señor de los Anillos»: De cómo Tom Bombadil enseñó al Forastero a lanzar magia y los antepasados hobbits aprendieron lo que es el hogar

Los actores de la serie «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» nos contaron cómo el Extraño-Istari empezará a dominar su poder, y los antepasados de los Hobbits pensarán en sentar la cabeza.

Así, al final de la primera temporada, el público se enteró de que El extraño es en realidad uno de los poderosos Istari — agentes mágicos Maiar enviados por los propios Valar para combatir la amenaza del Señor Oscuro. Los garfoots Nori y Poppy van con él al Desierto de las Runas.

En la carretera Un desconocido encontrará ayuda en la persona del legendario Tom Bombadiles un misterioso y poderoso habitante de los bosques, al que Frodo y sus amigos conocen al principio de El Señor de los Anillos. El personaje desempeña un papel importante en la búsqueda del verdadero «yo» del Forastero en la segunda temporada.

«Hay mucho tiempo en la primera temporada en el que el Forastero no entiende realmente cómo funciona su energía y, por tanto, cómo afecta a Nora, Poppy y la comunidad Garfoot. Da la sensación de que el Forastero hace estas cosas al azar, y los Garfoots se ven obligados a reaccionar ante ello. Pero con Tom Bombadil, parece como si le hubieran dado la vuelta. De repente, el Forastero interactúa por primera vez con un ser que está varios pasos por delante de él y hace cosas aleatorias que no entiende. «Está intentando alcanzar a [Tom], intentando imitarle… y creo que es un lugar muy interesante para ver al Forastero. No le hemos visto antes en esta zona, y va a ser interesante ver cómo se enfrenta a todo el misterio», dijo Daniel Wayman, que interpreta el papel del Forastero.