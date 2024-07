Shelley Duvall, la actriz meme de «El resplandor» Stanley Kubrick, muere a los 75 años

La actriz Shelley Duvall, más conocida por su papel en «El resplandor», de Stanley Kubrick, basada en la novela de Stephen King, y por ganar el premio a la mejor actriz del Festival de Cannes por «Tres mujeres», de Robert Altman, falleció a los 75 años por complicaciones de la diabetes el jueves 11 de julio en Blanco, Texas, Estados Unidos.

Shelley Duvall trabajó con el director Robert Altman y consiguió su primer papel en su película «Brewster McCloud» (1970). Posteriormente apareció en sus películas «McCabe y la señora Miller» (1971), «Ladrones como nosotros» (1974) y «Nashville» (1975). En esta última, la actriz llamó la atención, y Altman la incluyó en el reparto de «Buffalo Bill y los indios» (1976), y luego le dio fama mundial en «Tres mujeres».

En 1977, Shelley Duvall interpretó a una periodista de Rolling Stone en la película de Woody Allen «Annie Hall» y conoció a Paul Simon en el plató; la actriz y el cantante salieron juntos durante dos años. Duvall interpretó a Olive Oyl en la película de Altman «Popeye» en 1980, un papel para el que parecía haber nacido dada su apariencia.

Su papel en «Tres mujeres» hizo que Stanley Kubrick la eligiera para interpretar a Wendy Torrance, la esposa del personaje de Jack Nicholson en «El resplandor». La película se rodó a lo largo de un año, y el legendario y exigente director llevó a Duvall hasta sus límites — Algunas de sus escenas requirieron más de 100 tomas. Muchos años después, habló con Hollywood Reporter sobre el difícil rodaje:

«Después de un tiempo, tu cuerpo se rebela. Dice: «Deja de hacerme esto, no quiero llorar todos los días». Y a veces la sola idea me hacía llorar. Despertarte un lunes por la mañana, tan temprano, y darte cuenta de que se suponía que ibas a llorar todo el día porque estaba planeado, — me ponía a llorar. Diría, «Oh no, no puedo, no puedo». Y sin embargo lo hice. No sé cómo lo hice. Jack también me dijo eso. Me dijo: «No sé cómo lo haces».