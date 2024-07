«Superman» James Gunn — primer vistazo a Chica Ojo de Halcón, Mr Terrific y Linterna Verde.

El rodaje del nuevo «Superman» se trasladó de Noruega a Ohio, donde se rodaron varios personajes más conocidos con nuevos actores.

Las imágenes, publicadas por Cleveland.com, ofrecen un primer vistazo a Nathan Fillion como Linterna Verde, Isabela Merced como Hawkgirl y Edi Gathegi como Mr Terrific. La escena muestra un episodio en el que el propio Superman (David Corensworth) salva a un niño.

FIRST LOOK SPOILER ALERT: The Green Lantern (Nathan Fillion) joins Mr. Terrific (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced) and Superman (David Corenswet) for a high-flying scene in downtown Cleveland. Photos: John Kuntz, https://t.co/WLnOBQdLss pic.twitter.com/vvcXtuBIWG

— clevelanddotcom (@clevelanddotcom) July 3, 2024