The Witcher temporada 4 «The Witcher»: la aparición de viejos y nuevos personajes insinúa la batalla de Brenna

El actor Zates Atour regresará como Cohen en la cuarta temporada de «The Witcher». Fue introducido en la segunda temporada junto con las otras brujas en Caer Morchen, pero no apareció en la tercera.

En los libros, los Coen reaparecen en la Batalla de Brenna. No hay protagonistas, pero sí personajes conocidos como Jarre, Shani, Marti Sodergren, Jarpen Siegrin y su equipo. De momento no hay confirmación de que la cuarta temporada de «The Witcher» vaya a contar con esta batalla, pero la aparición de Cohen puede insinuarlo.

Michalina Olszanska y Jeremy Crawford retomarán sus papeles de Marty y Jarpen. Miles Jovian podría interpretar a Menno Coegaorn. En cuanto a Shani, parece que no estará en la adaptación de Netflix.

Jack Myers («Masters of the Airwaves», «Say No More») se ha unido a la cuarta temporada de «The Witcher» en un papel desconocido. Su nombre en clave es «River» y aparecerá en el episodio 3 o 4.

Mientras tanto, Geralt y la nueva Gossip Girl han sido vistos en el plató de Frensham Little Pond. No se le ve en la foto, pero según las historias Liam Hemsworth estaba allí un día antes. El rodaje sigue en curso en este lugar, por lo que es posible que aparezcan otros materiales.

Fuente: Rredanian Intelligence