Tras películas «Luna rebelde» Zack Snyder quiere hacer algo pequeño y sin efectos especiales

Después de completar la épica «Luna rebelde», Zack Snyder quiere hacer una pequeña película sin efectos especiales. «Rebel Moon» se percibe ampliamente como un fracaso, por lo que el director, como era de esperar, decidió hacer algo completamente diferente.

«Ahora mismo estoy intentando hacer una pequeña película. No voy a decir de qué se trata, pero me he preguntado si podría hacer una película sin efectos visuales durante cinco minutos. Entonces voy a volver a estar loco […] Se supone que tengo que hacer esta pequeña película y eso es lo que quiero hacer».