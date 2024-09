Un nuevo teaser de Joker: Folie à Deux muestra a Harvey Dent

Warner Bros ha lanzado un teaser de medio minuto para Joker: Folie à Deux, que muestra por primera vez al famoso personaje….

En «Joker 2», Harvey Dent será interpretado por el actor Harry Lowthy, que aparece brevemente en el vídeo. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) le observa en una rueda de prensa en televisión. Como la mayoría de los fans saben, en el universo DC, Dent acaba convirtiéndose en Dos Caras, uno de los enemigos más famosos de Batman. Antes de eso, fue fiscal del distrito de Gotham City.

El guionista y director Todd Phillips no duda en desviarse del canon de DC Harley Quinn y el Joker su interpretación difiere significativamente de ellos, y parece que la imagen de Dos Caras es algo distinta. En el teaser, Harvey Dent es más joven que en anteriores recreaciones. En la rueda de prensa, condena enérgicamente las acciones de Arthur y sus seguidores.

Aunque este es el primer vistazo real a Dent en Joker: Folie à Deux, los fans más atentos de la película ya sabían que estaría en la secuela. En el tráiler de julio, los fans se dieron cuenta de que la línea de diálogo «Creen que Arthur Fleck — algún mártir» se atribuía a Dent en los subtítulos del vídeo de YouTube. También se menciona a Dent en unas fotos del rodaje que se filtraron el año pasado.

Put on a happy face. Joker: Folie à Deux – only in theaters and @imax, October 4. #JokerMovie #FilmedForIMAX pic.twitter.com/CqDld31gVg

— Joker Movie (@jokermovie) September 3, 2024