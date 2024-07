Una serie «Noir» sobre un Spiderman retirado — es «una mezcla de arte pop y violencia mínima» basada en Nicolas Cage

El actor Nicolas Cage ha compartido información sobre su participación en el próximo spin-off de Spider-Man Noir. El actor, que puso voz por primera vez a este personaje en la película de animación «Spider-Man: Into the Spider-Verse», se prepara ahora para darle vida en una actuación en vivo.

Jaula dijo en una entrevista con el New Yorker sobre lo que podemos esperar de la serie. Anunció ocho episodios que impresionarán a los espectadores con un estilo visual único. El actor destacó que los creadores se inspirarán en el arte pop, en particular en las coloridas obras de Roy Lichtenstein. Además, Nicolas Cage reveló su visión del papel de Spiderman Noir, subrayando que no le atrae la violencia, sino el aspecto fantástico del personaje. «Realmente no me interesan los papeles basados en la violencia,» dijo el actor.

La serie Spider-Man Noir se anunció por primera vez en febrero de 2023, pero la participación de Cage no se confirmó hasta mayo de 2024. El proyecto está siendo desarrollado por «Macho Man y el Nerd 2» guionista Oren Uziel y «The Punisher» showrunner Steve Lightfoot. El equipo de productores ejecutivos incluye a Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal y Harry Bradbeer.

Según la descripción oficial, la serie contará «sobre un anciano detective privado que atraviesa tiempos difíciles en el Nueva York de los años 30. Tendrá que enfrentarse a su vida pasada como el único superhéroe» de la ciudad. Esta será la primera aparición en acción real de Spider-Man Noir, por lo que los espectadores pueden esperar algo fresco e inusual. Por desgracia, aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la serie.

Fuente: Gamesradar, Newyorker