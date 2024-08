Uwe Boll «caminó» por Borderlands: «Mis películas recaudaron más, ¿quieres que lo haga»

El director Uwe Boll, conocido autor de adaptaciones de juegos basura, dijo que él habría hecho mejor Borderlands\y sus películas habrían ganado más dinero. No todo el mundo estaba de acuerdo con él.

La adaptación de Borderlands realizada por Eli Roth tuvo un debut desastroso en taquilla. La adaptación cinematográfica protagonizada por Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis y Ariane Greenblatt recaudó sólo 4 millones de dólares en su día de estreno, 8,6 millones en su primer fin de semana y 17,9 millones en total hasta el 13 de agosto. Según las estimaciones preliminares de Deadline, «Borderlands» perderá entre 20 y 30 millones de dólares. La película recibió críticas demoledoras de crítica y público y 9%/51% en Rotten Tomatoes hasta ahora, para primera valoración de 0% basada en 23 opiniones. Todo esto nos recuerda involuntariamente la existencia de «obras maestras» Uwe Boll con colecciones comparables, incluso sin su comentario.

Uwe Boll, ganador honorífico del premio «Peor Director» por Alone in the Dark, «repasó la película «Borderlands» en Twitter. El 12 de agosto, publicó estadísticas sobre la película a partir de datos de IGN con su propio comentario.

House of the Dead opened $5.5m, final gross $13.8m

Alone on the Dark opened $2.8m, final gross $12.6m

Bloodrayne opened $1.5m, final gross $3.6m

Dungeon Siege opened $3.2m, final gross $13m For fuck sake, you’re making me defend Eli Roth here! pic.twitter.com/x91sWfFL54 — SSFF | ➕🔥🔥 (@stopskeletons) August 12, 2024

«Ja, ja. Mis películas fueron clasificadas R e hicieron más dinero que eso. Ahora te gustaría que fuera un» director.

Un comentarista disipó el patetismo del director con estadísticas. De hecho, la adaptación de Ball de Alone on the Dark recaudó 2,8 millones de dólares con un total final de 12,6 millones. House of the Dead — 5,5 millones de dólares / 13,8 millones de dólares, Bloodrayne — 1,5 millones de dólares / 3,6 millones de dólares, y Dungeon Siege — 3,2 millones de dólares / 13 millones de dólares. Es decir, la afirmación del director es un poco exagerada, aunque las cantidades siguen siendo comparables. Sin embargo, Uwe Boll gastó entre 12 y 25 millones de dólares en sus fracasos, no 115 millones.

«¡Por Dios, me haces defender a Eli Roth!», — dijo el comentarista del SSFF.

En respuesta, el director dijo que sus películas recaudaban más debido a… las descargas piratas, y citó el número de descargas piratas en 41.000 millones. Dejaremos la lógica y la calidad de este argumento a la conciencia de Ball.

