«Ya no hay Tierra»: la película ucraniana de ciencia ficción «U Are the Universe» ha recibido su primer teaser

La película ucraniana de ciencia ficción sobre el universo y el amor «U Are the Universe» ya tiene su primer teaser. La película ha sido anunciada en el programa del Festival de Cine de Toronto, que se celebra del 6 al 15 de septiembre.

El director Pavlo Ostrikov debuta en el largometraje. Anteriormente dirigió los cortometrajes «Mia Donna», «Golden Love» y «Graduation’97», así como «The First Days», la primera serie que presentó Ucrania en Netflix.

«Empecé a trabajar en «U Are the Universe» allá por 2015, sin imaginar siquiera adónde me llevaría esta historia. Con el paso de los años, se ha convertido en todo para mí: un refugio en tiempos difíciles, un «McGuffin» imaginario que me ha guiado hacia adelante y, por supuesto, un desafiante rompecabezas que he intentado resolver desesperadamente junto a un gran equipo. Ahora sólo siento alegría de que por fin esta historia sobre el último amor del universo se encuentre con el público»», declaró Ostrikov en junio.