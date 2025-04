Los lanzamientos musicales más interesantes de abril de 2025: Wu-Tang & Mathematics, Elton John, el regreso de Machine Head y Yulia Yurina

Abril florece con un montón de interesantes lanzamientos musicales, como los nuevos álbumes de Elton John y los metaleros sinfónicos holandeses Epica, el regreso del múltiple «ganador del Grammy Bon Iver, y la electrónica folk en el nuevo proyecto de la ex «miembro de Yuko» Yulia Yurina. Más información sobre los mejores lanzamientos musicales de abril de 2025 en nuestro artículo.

Elton John & Brandi Carlile — Who Believes In Angels?

Género: pop rock, indie rock

Fecha de publicación: 4 de abril

Número de canciones: 10

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

El legendario cantante británico Elton John y la estrella del country estadounidense Brandy Carlile celebran su larga amistad con el lanzamiento de su álbum conjunto Who Believes In Angels? Los críticos bromean diciendo que la nueva pareja de duetos podría lanzar al espacio al hombre cohete de Elton John, devolviéndole la exuberante pompa melódica de los años setenta.

El tema de apertura «The Rose Of Laura Nyro» saluda a los oyentes con una introducción instrumental de casi dos minutos, para luego pasar a la parte vocal de Carlisle, que Elton repite de fondo. Con cada verso, esta emotiva balada se eleva más, añadiendo preciosos acordes de piano a los cálidos sintetizadores y la guitarra, antes de que las voces de ambos artistas se fundan en un poderoso final coral.

The Telegraph concluye que el 37º álbum de estudio de Elton John — no sólo es una auténtica delicia para los aficionados a la música, sino también una colección de éxitos absolutos, como la estrafalaria fantasía americana «Riverman», el vertiginoso indie folk «You Without Me» y la conmovedora «When This Old World Is Done Me» interpretada por Elton en solitario.

Djo — The Crux

Género: synth-pop, indie rock

Fecha de publicación: 4 de abril

Número de canciones: 12

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Aunque el actor estadounidense Joe Keery es más conocido por sus papeles en las series de televisión «Stranger Things» y «Fargo», también es un músico de talento que recientemente ha publicado su tercer álbum de estudio «The Crux» bajo el seudónimo de Djo. Crítico musical de la publicación Diymag no escatima epítetos favorables, calificando el nuevo trabajo de Kiri como un salto a un país de las maravillas sonoras en el que el intérprete rindió homenaje a todos los ídolos musicales de su juventud, desde T-Rex a los Beatles.

La nota de prensa describe «The Crux», grabado en los legendarios Electric Lady Studios, como una obra de «impecable artesanía» con exuberantes guitarras e instrumentos al estilo de la música pop de finales de los 70. Al mismo tiempo, parece que Kyrie se divierte mucho cuando imita la guitarra áspera de Queen en «Gap Tooth Smile», experimenta con sus características teclas suaves en «Egg», o añade estrafalarios sonidos de máquina arcade al single titular «Basic Being Basic». Yulia Yurina — «Kralya» Género: folk, electrónica

Fecha de publicación: 4 de abril

Número de pistas: 9

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music La cantante ucraniana Yulia Yurina ha presentado su nuevo álbum «Kralya», en el que reinterpreta de forma creativa canciones populares tradicionales de distintas regiones de Ucrania y las combina con pop, art rock y electrónica. La propia artista denomina a este estilo folktrónica, en el que los oyentes podrán encontrar tanto composiciones de baile incendiarias como historias líricas que resuenan con nuestro presente.

Yurina señala que su objetivo era mostrar a los jóvenes la belleza de las canciones populares ucranianas. Pero intenta hacerlo en un lenguaje musical moderno, para que primero se sientan la energía y el humor, y sólo entonces surja el deseo de buscar los originales de las canciones antiguas. El álbum se acompañó de un vídeo musical para la canción que da título al disco «White Ribbon».

Black Country, New Road — Forever Howlong

Género: folk de cámara, alt-rock

Fecha de publicación: 4 de abril

Número de canciones: 11

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

El sexteto británico de rock barroco Black Country New Road publicó su primer álbum Forever Howlong con una nueva formación. Después de que el anterior líder, Isaac Wood, abandonara la banda, las voces fueron asumidas por la mitad femenina del grupo: la bajista Tyler Hyde, la violinista Georgia Ellery y la teclista May Kershaw.

Con tres voces femeninas, la banda cambió el género del post-punk al folk de cámara con elementos de art rock. Los resultados pueden verse en la ensoñadora road movie «Two Horses», la larga composición folk «Mary» y la joya lírica del álbum «For the Cold Country». La estructura de esta última es similar a la de muchas de las viejas canciones de la banda. Empieza muy despacio, antes de cambiar drásticamente hacia la mitad y alcanzar un clímax grandioso y eufórico al final.

Epica — Aspiral

Género: metal sinfónico

Fecha de publicación: 11 de abril

Número de pistas:

Dónde escuchar: YouTube Music, Spotify, Apple Music

El noveno álbum de estudio de la banda holandesa Epica confirma su estatus como uno de los líderes del metal sinfónico. Los 11 temas llevan el sonido característico de la banda, que, como antes, se centra en la fuerza y la emoción de la voz de Simone Simons combinada con riffs pesados, interludios corales atmosféricos y orquestación cinematográfica.

Mi favorita personal entre las canciones del álbum es — «Darkness Dies In Light» con la brillante voz de Simone, los gruñidos magistrales de Mark y un trabajo de guitarra épico. Pero Aspiral no se queda ahí y contiene una serie de grandes canciones para todos los gustos: desde la trepidante «Cross the Divide» hasta la melancólica «Obsidian Heart» y la grandiosa «The Grand Saga of Existence».

Bon Iver — SABLE, fABLE

Género: indie folk, alternativo

Fecha de publicación: 11 de abril

Número de canciones: 12

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

El líder de la banda alternativa Bon Iver, el cantante y multiinstrumentista Justin Vernon, ha ampliado su inagotable repertorio con su primer álbum de larga duración en seis años, SABLE, fABLE. El disco contiene tres canciones del melancólico EP 2024 de Sable. El resto de las canciones son más positivas y combinan elementos de folk, country y rhythm and blues para curar las heridas de un corazón roto y contar los primeros rayos de un nuevo amanecer romántico en la vida del artista.

La estructura contradictoria del álbum se refleja también en el diseño de su portada, en la que un sombrío cuadrado negro está rodeado por un alegre marco de color salmón. Por cierto, SABLE, fABLE recibió 83 puntos sobre 24 reseñas críticas enMetascore y ocupa el primer lugar entre los lanzamientos de abril según este indicador. El séptimo álbum de Lady Gaga, Mayhem, sobre el que escribimos enrepaso a los mejores lanzamientos musicales Marzo de 2025.

Wu-Tang & Mathematics — Black Samson, The Bastard Swordsman

Género: hip-hop

Fecha de publicación: 12 de abril

Número de pistas: 12

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Con motivo de la celebración anual del Record Store Day, el legendario grupo de hip-hop Wu-Tang Clan, junto con su productor Mathematics, socio desde hace muchos años, publicó su primer larga duración desde 2017, Black Samson, The Bastard Swordsman. El álbum fue lanzado en una edición limitada de 5000 copias. Además de temas de los miembros principales de la banda, contiene temas y colaboraciones de Kool G Rap, Kurupt, 38 Spesh, Crooked I, Willie The Kid, Benny The Butcher y otros artistas.

Uno de los temas más destacados del álbum es la canción Mandingo (Raekwon, Inspectah Deck, Method Man y Cappadonna). Pero cuidado: el tema puede contener algo parecido al vudú, así que es adictivo. Por ejemplo, yo de repente me dejé llevar tanto que la escuché 5 veces seguidas sin darme cuenta.

Polo & Pan — 22:22

Género: electrónica, pop rock

Fecha de publicación: 18 de abril

Número de temas: 12

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Hace más de una década que los DJ Paul Armand-Delil y Alexandre Greenspan se unieron para formar Polo & Pan, enriqueciendo la escena house europea con un elegante cóctel de electrónica, bossa nova brasileña y juguetón hedonismo francés. En su tercer álbum de larga duración «22:22», el dúo utilizó un gran número de instrumentos en directo e invitó a colaboradores poco habituales que añadieron un sonido fresco a la música del grupo.

Los fans de siempre se sentirán atraídos por el exuberante «Pareidolies» con sus características notas de house balear playero. Las colaboraciones también son interesantes: electro-disco aderezado con cuerdas «Nenuphar» a cargo de la banda femenina I.M. YONI, soul emocional «Petite Etoile» con la potente voz de la cantante estadounidense Beth Ditto, e hipnótico «A Different Side of Us» con el artista de rap PawPaw Rod.

The Convenience — Like Cartoon Vampires

Género: post-punk, alternativo

Fecha de publicación: 18 de abril

Número de temas: 13

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

El estilo del debut de The Convenience podría definirse como synth pop suave. Cuatro años después, la banda regresó con su segundo álbum Like Cartoon Vampires, y según los músicos, tiene mucho «más guitarra». Sin embargo, esto no describe del todo bien el sonido duro y anguloso, los ritmos afilados y las voces furiosas con la estética de los Strokes, The Killers y Franz Ferdinand.

Machine Head — Unatøned

Género: alt metal, thrash metal

Fecha de publicación: 25 de abril

Número de temas: 12

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

La banda estadounidense de heavy metal Machine Head, que tiene una extraña obsesión por sustituir la letra «O» en los títulos de las canciones por la escandinava tachada «Ø», presentó su undécimo álbum de estudio, Unatøned. Los fans esperaban el lanzamiento del disco con cierta aprensión. Era la primera vez que el batería Matt Alston y el guitarrista Reece Scruggs participaban en una sesión de grabación, que además se realizó en la carretera, entre hoteles y salas de conciertos de distintos continentes.

Sin embargo, parece que los pioneros de la nueva ola de heavy metal no defraudaron. El lanzamiento Metalontap compara Unatøned con una bebida fresca en un día caluroso — en su opinión, es igual de fresca y llena de sabor. El álbum tiene todo lo que los fans del metal adoran del grupo: riffs aplastantes, batería explosiva y la voz áspera del líder permanente de la banda, Robb Flynn. Y cuando el sonido pesado y agresivo cambia a una balada de piano en la pista final SCØRN, Machine Head demuestra que puede crear no sólo thrash, sino también música emocional profunda que impresiona en muchos sentidos.