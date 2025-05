Análisis de Technics EAH-AZ100: auriculares TWS que te sorprenderán

Los japoneses de Technics tienen todas las de conquistar el mercado de los auriculares TWS. Esta conocida marca de audio, ahora propiedad de Panasonic, produce auriculares inalámbricos de alta calidad que compiten con las populares soluciones de Sony. Por ejemplo, el nuevo modelo insignia Technics EAH-AZ100 cuenta con unos drivers dinámicos únicos a los que se ha añadido fluido magnético, tienen una aplicación adecuada y un sonido serio. Pero, ¿será suficiente para destruir a la competencia? Descubrámoslo en este análisis.

Technics EAH-AZ100 Ventajas: Diseño elegante y construcción compacta; sonido versátil y de alta calidad; protección contra la humedad IPX4; fluido magnético en los transductores; reducción activa del ruido y modo «transparente» personalizable; conexión simultánea de hasta tres dispositivos; batería de larga duración; aplicación fácil de usar; paquete decente. Contras: precio elevado; muchos competidores conocidos 8.4 /10 Calificación

Especificaciones técnicas de Technics EAH-AZ100

Tipo de auricular En el canal Tipo de conexión Inalámbrico, Bluetooth 5.3 Compatibilidad con códecs SBC, AAC, LDAC, LC3 Gestión Toque Micrófonos Є Reducción activa del ruido SÍ, ANC Sensores de extracción de auriculares Є Protección contra la humedad SÍ, IPX4 Compatibilidad Android, iOS Cargando USB tipo C, Qi inalámbrico Autonomía Hasta 10 horas con una sola carga con cancelación de ruido y códec AAC, hasta 7 horas con LDAC y ANC, la funda proporciona 28 y 18 horas de carga adicional, respectivamente Peso de los auriculares 5,9 gramos cada uno Peso de la caja 48 gramos

Embalaje y equipamiento

Los Technics EAH-AZ100 se venden en una pequeña caja cuadrada con envoltorio de cartón. Contiene una imagen de los auriculares, el nombre y diversa información técnica.

Dentro de la caja principal hay un estuche con los auriculares, la documentación y el manual, un cable USB-C corto y un juego de cinco pares de almohadillas intercambiables de diferentes tamaños. Están convenientemente colocadas en un estuche de cartón.

Diseño y ergonomía del Technics EAH-AZ100

La carcasa del Technics EAH-AZ100 es de plástico, pero su textura se asemeja visualmente al metal. Especialmente las partes superiores son de plástico ondulado brillante, pero la mayor parte es de plástico mate.

Los paneles táctiles de los propios auriculares tienen la clásica forma redonda plana de Technics, con los característicos anillos concéntricos y el logotipo de la marca — discreto pero reconocible. El peso de un auricular Technics EAH-AZ100 es de sólo 5,9 gramos, y la carcasa pesa 48 gramos.

El estuche es compacto y plano, por lo que cabe fácilmente incluso en un bolsillo pequeño de los vaqueros. La tapa presenta un logotipo dorado de Technics. En el panel frontal hay un LED que informa de la carga, en la parte trasera hay un puerto USB-C para cargar, y en la parte inferior hay diversa información técnica sobre los auriculares. Todo en el interior de la carcasa es sencillo y funcional: dos conectores con contactos, sin botones innecesarios y plástico brillante por todas partes.

En la parte superior de la carcasa de los auriculares se pueden ver las rejillas, bajo las cuales hay micrófonos responsables de la reducción activa del ruido. En el interior de los auriculares hay almohadillas de contacto para la carga, marcas para los auriculares izquierdo y derecho, micrófonos adicionales y sensores infrarrojos que pausan automáticamente la música cuando se quita uno de los auriculares de la oreja.

El ajuste en mis oídos no es muy profundo, se nota enseguida, así que al principio estaba seguro de que se caerían. Pero no es el caso en absoluto. El peso relativamente ligero y la buena ergonomía han hecho su trabajo, por lo que los Technics EAH-AZ100 se asientan de forma muy segura en mis oídos, no se caen cuando camino, corro o hago ejercicio. Y, en general, son cómodos de llevar durante horas, no presionan, rozan ni producen hormigueo en los oídos en ninguna parte.

Los Technics EAH-AZ100 son resistentes al agua IPX4. Esto te permite utilizarlos durante el entrenamiento, bajo la lluvia, etc.

Hemos revisado la versión plateada de los auriculares, pero también hay una más clásica en negro. Yo prefiero la primera, pero estoy seguro de que los negros encontrarán sus conocedores.

Funciones, sonido y micrófono Technics EAH-AZ100 está equipado con transductores dinámicos de 10 mm con fluido magnético (Magnetic Fluid Drivers). El fabricante afirma que esto reduce significativamente la distorsión de la transmisión de sonido, literalmente, en toda la gama de frecuencias declarada. Y aquí es de 20 a 40.000 Hz. Entre los códecs compatibles tenemos SBC, AAC, LDAC, LC3. Los auriculares también pueden funcionar con los asistentes de voz Siri de Apple y Google Assistant. La novedad tiene un sensor que ve cuando te los quitas y pausa el vídeo o la música. También se ha añadido reducción activa de ruido y modo «transparente». Y mientras que el primero simplemente funciona bien y nada más, el segundo incluso se puede ajustar al detalle con las manos a través de la app en tiempo real. Se trata de una función muy cómoda que te permite subir o bajar el sonido dependiendo de la situación o el lugar en el que te encuentres.

Los Technics EAH-AZ100 tienen un sonido equilibrado, tranquilo y versátil — sin agudos ni graves pronunciados en graves o agudos. La impresión más agradable es el excelente detalle. Esto se debe probablemente al sistema de fluido magnético que he mencionado anteriormente.

El sonido de los auriculares es claro y preciso, con un escenario bien desarrollado. Las frecuencias altas suenan naturales y sin asperezas, por lo que no hay zumbidos innecesarios. Los medios tampoco defraudan, pero los graves son lo de menos, por lo que me gustó el preajuste «Dynamic» de los ajustes, que añade un poco de frecuencias bajas y tira de todo lo demás hacia arriba. Y si eso no te basta, hay dos potenciadores de graves independientes, pero el segundo es un poco exagerado, en mi opinión.

En general, los Technics EAH-AZ100 dan la impresión de ser los auriculares más versátiles para todo, lo que también me recordó a los modelos de Sony. Dependiendo del género o tipo de actividad, ya sea escuchar música, una gran variedad de géneros, o ver una película, estos auriculares pueden ajustarse a esta tarea y sonarán muy bien. Los Technics EAH-AZ100 serán los menos adecuados para los amantes de los graves, pero también hay tres preajustes para ellos.

En cuanto a los auriculares TWS, los micrófonos son buenos. Transmiten la voz alta y clara y casi no la distorsionan en absoluto. Al mismo tiempo, los algoritmos de la IA Voice Focus disponible hacen un buen trabajo a la hora de eliminar el ruido de fondo, por lo que en general tenemos una voz envolvente de alta calidad que no es de barril ni robótica, lo cual es raro en esta clase de auriculares.

Conexión y control

Los Technics EAH-AZ100 se conectan a dispositivos mediante Bluetooth 5.3. Nada más abrir la tapa de la carcasa, aparece una ventana en el teléfono más cercano con una llamada para conectarse a los auriculares. No hay necesidad de ir a la sección de Bluetooth y buscar estos auriculares por ti mismo.

Estos auriculares TWS pueden conectarse a tres dispositivos simultáneamente. Sin embargo, el precio de esto es la inaccesibilidad del códec LDAC, ya que sólo está disponible con un dispositivo. Por lo tanto, cada uno elige aquí sus prioridades.

El nuevo producto funciona con la aplicación propietaria Technics Audio Connect. El estilo visual de la aplicación puede parecer sencillo a algunos, pero a mí me parece más bien ascetismo retro. Y lo principal es que hay muchas funciones, pero al mismo tiempo un número limitado de secciones y submenús, por lo que es sencillo y fácil de entender la aplicación.

La pantalla principal de Technics Audio Connect muestra el nivel de carga de cada auricular por separado y la funda. También hay elementos con modo de cancelación de ruido, donde puedes ajustarlo tú mismo, cambiando literalmente el nivel de esta misma cancelación sobre la marcha. También hay un ecualizador y preajustes predefinidos. Te aconsejo que los escuches en el modo estándar o en el modo dinámico, que he mencionado antes. Al menos, a mí son los que más me han gustado, pero algunas personas necesitarán un refuerzo de graves.

No nos olvidamos de los ajustes de control gestual y táctil. Este último se puede reprogramar o dejar como está, que es lo que yo hice. En este caso, estará disponible el siguiente esquema de control:

Un solo toque en el auricular derecho o izquierdo — reproducir música, responder o pausar una llamada;

Doble toque en el auricular derecho — cambiar de canción;

Doble pulsación en el auricular izquierdo — cambiar el volumen;

Pulsación larga en el auricular derecho — activar el asistente de voz;

Pulsación larga en el auricular izquierdo — cambiar entre modo «transparencia» y cancelación de ruido activa.

En otras secciones de la app, puedes activar la guía de voz y hacerlo en ucraniano. En general, la app es compatible con Nightingale, algo poco habitual en este tipo de apps. También hay instrucciones digitales, activación del sonido mejorado o puedes elegir la prioridad de la fiabilidad de la conexión. También permite ajustar el tamaño de las almohadillas que necesites, ajustar la calidad de la voz en el micrófono e incluso escuchar el resultado.

Robot autónomo Technics EAH-AZ100

Se afirma que el Technics EAH-AZ100 funciona hasta 10 horas con una sola carga con ANC, y con la funda, son 28 horas. Pero esto es con el códec AAC básico. Si utilizas LDAC, el tiempo se reduce a 7 horas y a 18 horas con la funda.

En la práctica, les he sacado más partido porque escucho música de fondo mientras trabajo. Los usé con ANC y LDAC, el volumen era normalmente del 20-30%, pero a veces escuchaba algo al 70-80% cuando no estaba trabajando. Durante esas sesiones, los auriculares duraron casi 8 horas. Es decir, realmente duraron una jornada laboral completa sin ningún problema. Si escuchas música al 50% de media, que es el volumen recomendado, obtendrás las 7 horas reclamadas.

Los auriculares tardan 2,5 horas en cargarse completamente con la funda. También hay carga rápida, así que con 15 minutos tienes para una hora y media escuchando música. No nos olvidamos de la carga inalámbrica Qi. Es, por supuesto, más lenta, por lo que un ciclo de carga completo tarda más de 3 horas.

Experiencia en el uso de Technics EAH-AZ100

Los Technics EAH-AZ100 me gustaron mucho, pero es comprensible, porque son auriculares emblemáticos. Sería sorprendente que algo fuera mal, pero no hubo tales momentos para mí.

Me gustó su diseño, sobre todo en plateado, los propios auriculares son muy ergonómicos y se adaptan como un guante a mis oídos, y el estuche es muy compacto y cabe literalmente en todas partes.

Me gustó el sonido. Y aunque soy fan de los graves, está bien que no sobresalgan por defecto, sino que se puedan añadir. Es peor cuando hay muchos graves básicos, porque interrumpen al resto, y no se corrige tan bien.

El sonido de los auriculares es universal, por lo que se pueden recomendar literalmente a todo el mundo y para todo. Los Technics EAH-AZ100 son adecuados para música clásica y rock, para vídeos de YouTube o programas de televisión en MEGOGO. Escuché a KOROLOVA, Mastodon y el nuevo álbum de Sleep Token, Coheed and Cambria y «Palindrome» con ellos perfectamente y disfruté del sonido por igual. Pero, por supuesto, es mejor cambiar de preset para cada uno de estos menesteres.

Hay una buena reducción de ruido, pero todavía parece ser un poco peor que en Sony, porque los sonidos fuertes, especialmente en frecuencias altas, no se ahogan tan bien como nos gustaría. Sin embargo, los auriculares hacen un gran trabajo con el resto de la cancelación de ruido.

Pero el ajuste del modo «transparente» en tiempo real mediante una rueda especial es muy chulo. Puedes ajustar este modo para adaptarlo a tus necesidades en este momento, y luego ajustarlo fácilmente más o menos para adaptarlo a otros modos.

El sensor que controla la posición de los auriculares también mola. Si te quitas uno, el vídeo o la canción de YouTube se pone en pausa. Es una función muy práctica, pero es común a todos los modelos insignia.

Los Technics EAH-AZ100 son un modelo intrauditivo, por lo que sabía que se adaptarían a mis oídos con normalidad. Pero resultó que parecían hechos para mis oídos, porque se adaptan perfectamente a las almohadillas básicas. Los auriculares superaron fácilmente la prueba de caminar y hacer deporte, y lo que es más importante — la prueba de masticar. No necesité ajustarlos en absoluto mientras comía, al menos en mi caso.

Si meneas mucho la cabeza, pues claro, tarde o temprano se caen. También está claro que cada persona tiene unas orejas distintas y alguien puede tener una situación diferente, pero hay muchos tamaños de almohadillas incluidos, así que creo que encontrarás las adecuadas para ti.

Precio y competidores

Technics EAH-AZ100 se venden a un precio a partir de 12.999 UAH. En mi opinión, son definitivamente vale la pena el dinero, pero entiendo que para muchas personas será muy caro, sobre todo porque hay muchos competidores serios. Y algunos son incluso más baratos. Así que el precio es probablemente el mayor problema de estos auriculares.

Por ejemplo, el competidor más obvio, en mi opinión, es Sony WF-1000XM5 se venden en las grandes tiendas oficiales a un precio de 10.999 UAH. También puedes mirar hacia su predecesor Technics EAH-AZ80Los precios difieren poco, pero empiezan en 8700 UAH.

También hayJBL Tour Pro 3 (precio a partir de 9.570 UAH), Sony LinkBuds Fit con un precio de 6300 UAH, Apple AirPods Pro 2nd gen (precio a partir de 7.800 UAH), Huawei FreeBuds Pro 4 con un precio a partir de 7120 UAH, Google Pixel Buds Pro 2 (precio a partir de 7.549 UAH) ySennheiser Momentum True Wireless 4 con un precio a partir de 7099 UAH.

8.4 /10 Calificación Autonomía 8.5 Buena duración de la batería, especialmente con la cancelación activa del ruido. Diseño, ergonomía 9 Diseño elegante y formato compacto. Software 8.5 Una aplicación sencilla y directa con muchas funciones. Características 9 Dispone de reducción de ruido activa y modo «transparente» que se puede ajustar en tiempo real. Precio 6.5 Definitivamente no es un precio pequeño, sobre todo porque hay competidores más conocidos que son más baratos. Calidad del sonido 9 Sonido de alta calidad, detallado y versátil. A algunos les parecerán escasos los graves, pero se añaden mediante preajustes. Opciones 8.5 Se completa con un gran número de almohadillas adicionales.