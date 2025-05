OpenAI y el gadget secreto de John Ive desvelados por Ming-Chi Kuo — AI Pin, de nuevo de enhorabuena

Probablemente muchos contuvieron la respiración cuando se enteraron de que OpenAI adquiere la startup de John Ive por 6.500 millones de dólares y su desarrollo del artilugio. Ming-Chi Kuo echó un cubo de agua fría sobre esto [esperado].

Por en palabras un conocido analista del sector de los dispositivos portátiles, «secreto» gadget de inteligencia artificial compañero de John Ive y Sam Altman, recuerda en cierto modo al iPod shuffle. Se supone que está diseñado para llevarlo colgado del cuello. Se espera que la producción en masa del dispositivo comience en 2027, y supuestamente se ensamblará en Vietnam y no en China para reducir los riesgos geopolíticos.

«El prototipo actual es ligeramente más grande que el AI Pin, y su diseño externo se asemeja al iPod Shuffle. El diseño y las especificaciones anteriores están sujetos a cambios antes de la producción en masa», — Ming-Chi Kuo escribe en X (en chino, por lo que el post está en el enlace anterior).

La mención de AI Pin es interesante no sólo por el tamaño del dispositivo, sino también por sus funciones y atractivo para el usuario. El dispositivo Humane, aunque se llevaba en la ropa y no alrededor del cuello, tenía en realidad el mismo concepto: un gadget para utilizar la IA sin pantalla. Cuando salió al mercado, AI Pin no fue muy popular entre los críticos y los usuarios. Sólo se vendieron unos pocos miles de ejemplares, y pronto Humane interrumpe la producción y vende los bastidores de HP. Pero veamos qué dice el analista sobre el uso del nuevo gadget.

«Estará equipado con una cámara y un micrófono, podrá detectar el entorno exterior y no tendrá pantalla. Se espera que se conecte a un teléfono móvil y a un PC, y que utilice las funciones informáticas y de visualización del teléfono móvil y del PC».

Por todo lo anterior, no está nada claro por qué el gadget no podría estar equipado al menos con una simple pantalla en lugar de conectarlo a dispositivos de terceros. Quizá entonces sería algo parecido a un smartphone, no un «smartphone killer». Ming-Chi Kuo trata de entender por qué la startup necesitaba comprar el gadget y hablar de ello ahora.

«Creo que una de las razones por las que OpenAI ha decidido anunciar ahora oficialmente su colaboración con John Ive puede ser el deseo de desviar la atención del mercado de la reciente conferencia Google I/O. Ventajas Ecosistemas Google y integración de la inteligencia artificial en el itLas tecnologías mencionadas prevalecen en competencia con OpenAI, por lo que esta última utiliza temas diferentes para distraer al mercado».

Sin embargo, el analista concluye que crear un dispositivo no es tan mala idea. Cita a Alan Kay: «Las personas que se toman realmente en serio el software deberían construir su propio hardware». Obviamente, este principio no siempre funciona, pero la exitosa Apple puede servir de referencia para su aplicación.