Reseña de los auriculares Sennheiser Accentum Open TWS: ajuste abierto, sonido característico

Ya hemos analizado los auriculares intrauditivos Sennheiser Accentum True Wireless y grandes facturas Accentum Wireless. Y recientemente, los alemanes han presentado nuevos auriculares in-ear Sennheiser Accentum Open, que ya han estado bajo la atenta mirada de ITC.ua. Vamos a ver lo que son capaces de hacer, cómo suenan, si se caen, y le dirá acerca de muchas otras características de los nuevos TWS.

Especificaciones técnicas del Sennheiser Accentum Open

Tipo de auricular Insertos Emisores Dinámico, 11 mm Gama de frecuencias 25-15000 Hz Sensibilidad 109 dB Conexión Inalámbrico, True Wireless Compatibilidad Android, iOS, PC Versión Bluetooth 5.3, alcance 10 metros Compatibilidad con códecs AAC, SBC Gestión Toque Micrófonos Disponible con cancelación de ruido, dos en cada auricular Protección contra la humedad SÍ, IPX4 Capacidad de la batería de los auriculares 35 mAh Capacidad de la batería del maletín 400 mAh Autonomía Hasta 6 horas en modo de escucha, hasta 28 horas con el estuche de carga Cargando USB Type-C Peso del auricular 4,35 gramos Peso de la caja 29 gramos

Embalaje y equipamiento

El embalaje de los Sennheiser Accentum Open es lo más compacto posible, ya que la carcasa es diminuta.

Dentro de la minicaja vemos un estuche con los auriculares en un inserto de cartón, un cable USB-C, documentación y manual de usuario.

Diseño y ergonomía del Sennheiser Accentum Open

El Sennheiser Accentum Open tiene una carcasa trapezoidal muy compacta de plástico mate. En el panel frontal podemos ver el logotipo del fabricante.

La parte inferior tiene un puerto USB-C para cargar y un indicador de estado.

El interior de la funda también es de plástico mate, pero hay algunos elementos brillantes.

Los propios auriculares Sennheiser Accentum Open tienen una pata bastante larga, y su material es plástico mate.

En la carcasa podemos ver los contactos de carga, sensores, altavoces cubiertos con una rejilla, micrófonos, un panel táctil en la parte exterior de las patas, pequeños logotipos de Sennheiser e inscripciones L y R.

Hemos revisado la versión crema y leche de los auriculares, y también hay una versión en negro.

En el primer color, no hay polvo ni otros rastros de uso en la carcasa y los auriculares en absoluto, pero en negro, puede ser diferente.

Los Sennheiser Accentum Open son resistentes al agua IPX4. Esto significa que los auriculares no temen la lluvia, el sudor o cualquier otro tipo de humedad, pero no debe sumergirlos en agua ni nadar con ellos. Características del Sennheiser Accentum Open Los Sennheiser Accentum Open son auriculares intrauditivos inalámbricos con transductores de 11 transductores. La gama de frecuencias declarada es de 25 – 15000 Hz, la sensibilidad es de 109 dB. La gama de frecuencias del micrófono incorporado es de 100 – 10000 Hz. Los auriculares admiten dos códecs populares: AAC y SBC.

Debido a su diseño, no hay cancelación activa del ruido, por lo que siempre oirá su entorno y las conversaciones cercanas. La gente incluso suele llevar este tipo de auriculares por la posibilidad de comunicarse con alguien cercano sin quitarse los auriculares de las orejas.

Sennheiser Accentum Open tiene controles táctiles en la parte exterior de las patas. También hay sensores que controlan el estado de los auriculares. Si te quitas uno, la música o el vídeo se pausan. Cuando te los vuelves a poner, la pista o el vídeo continúan automáticamente. Es una función muy práctica que no todos los modelos de este precio tienen.

Conexión, aplicación y gestión

Los Sennheiser Accentum Open están equipados con un módulo Bluetooth 5.3. La conexión es rápida y fiable. Sin embargo, la primera vez que se conecta al teléfono, todavía tiene que ir a la configuración de Bluetooth, encontrar y conectarse a los auriculares allí — la pantalla no le pedirá automáticamente que se conecte, como es el caso de los modelos más caros.

Los auriculares TWS tienen la función Multipoint, por lo que pueden conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo y cambiar rápidamente entre ellos. Por ejemplo, puede tratarse de un portátil y un smartphone, y el cambio, por ejemplo, cuando alguien te llama por teléfono y estás conectado a un portátil, se produce en sólo unos segundos.

El fabricante tiene una aplicación Sennheiser Smart Connect, pero en el momento de realizar este análisis, la aplicación no veía los auriculares. Quizá se deba a que son nuevos y aún no se han añadido. Pero lo más probable es que el fabricante haya decidido tomar la salida más fácil y venderlos sin soporte de software.

Es una práctica habitual en los auriculares, sobre todo en el segmento asequible. Por supuesto, para algunos será una desventaja, y tendrán razón. Pero hay gente que no utiliza este tipo de aplicaciones, así que les dará igual.

En cuanto al control táctil, dispone de los siguientes comandos:

Un solo toque en el auricular izquierdo o derecho inicia o detiene la música, el vídeo o pausa la música. También puedes responder llamadas.

Toca dos veces el auricular izquierdo o derecho para avanzar o retroceder pistas. También puedes colgar la llamada.

Toca tres veces el auricular izquierdo para activar la función de pausa inteligente.

Deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo en el auricular izquierdo o derecho, puedes subir o bajar el volumen, respectivamente. Lo mismo ocurre con el volumen durante una llamada.

Sonido y micrófono Sennheiser Accentum Open

Sennheiser Accentum Open tiene un agradable sonido universal y equilibrado. No se caracteriza por resaltar ninguna frecuencia, aunque, probablemente, la media sea la que más, pero sólo un poco. También es bastante detallado.

Al mismo tiempo, tenemos bajos acentuados, pero es comprensible, porque necesitan ser amplificados debido al diseño de los auriculares. No se asientan profundamente en el oído como los auriculares intrauditivos, por lo que no se pueden crear graves potentes. Pero puedes amplificarlos un poco para compensarlo.

También destacan las frecuencias altas. Probablemente son las mejor desarrolladas aquí, por lo que la impresión general es positiva.

Los Sennheiser Accentum Open son recomendables para todos los géneros musicales, vídeos de YouTube o series de Netflix. El sonido es alto pero no zumbante al máximo cuando necesitas que los graves destaquen (por ejemplo, música dance), las frecuencias altas donde las necesitas (por ejemplo, música clásica), las voces en las películas son claras, y las explosiones y escenas de acción son tridimensionales.

Al mismo tiempo, hay que entender y recordar que se trata de auriculares de botón. No obtendrá el mismo sonido que con los modelos intrauditivos. Esto es especialmente cierto en el caso de los graves.

El micrófono de los auriculares es muy adecuado y casi no distorsiona la voz. Simplemente no corta los sonidos del entorno, para que puedas oírlos, pero la voz es alta y se transmite bien. Por lo tanto, es más que suficiente para las llamadas de trabajo, la enseñanza a distancia o simplemente para hablar por teléfono.

Sennheiser Accentum Open funcionamiento autónomo

Los Sennheiser Accentum Open tienen baterías de 35 mAh en cada auricular y una batería de 400 mAh en el estuche. La autonomía es de 6 horas con una sola carga y de hasta 28 horas con el estuche. También hay carga rápida: 10 minutos dan 1,5 horas de funcionamiento. El tiempo de carga completa es de una hora.

En mi caso, los auriculares duraron 6 horas, pero yo escuchaba música sobre todo a un volumen del 20-30% de fondo mientras trabajaba y rara vez subía el volumen al 80-90% mientras hacía deporte. Es decir, si escuchas música no de fondo, sino como de costumbre, es poco probable que alcances las 6 horas reclamadas, pero creo que 5 serán sin duda suficientes.

Experiencia del usuario

Me gustaron los Sennheiser Accentum Open. Tienen un estuche realmente pequeño que cabe fácilmente en cualquier sitio, aunque los auriculares en sí tienen un tamaño normal.

Me alegro de que los paneles táctiles no funcionen cada vez que ajustas los auriculares, sino que realmente sólo reaccionan a toques específicos.

El sensor responsable de reconocer la ubicación de los auriculares también funciona bien. Si te quitas uno, lo pone inmediatamente en pausa, y si te lo vuelves a poner, inicia un vídeo o una pista. Pero también hubo bromas cuando hizo esto, pero los auriculares estaban en sus oídos. Estaban a punto de caerse, así que probablemente pensó que ya se habían caído y los pausó. La broma aquí no está en el sensor, sino en el desajuste entre mis oídos y los auriculares.

El sonido es muy adecuado, incluso los graves no están mal cortados. Por supuesto, para unos auriculares intrauditivos y de esta categoría de precio. También vale la pena recordar — cuanto mejor se adapten los auriculares a tus oídos, mejor será el sonido, así que pruébatelos en algún sitio antes de comprarlos. O puede que ya hayas tenido un modelo similar y sepas si te convienen.

Son auriculares in-ear, no auriculares TWS in-ear, por lo que el ajuste será peor, porque así es el diseño y es normal. En este caso, todo es siempre individual, a algunas personas les quedarán como un guante, y a otras se les caerán al menor movimiento.

También debo tener en cuenta que cuanto más grandes sean tus orejas, peor se ajustarán teóricamente estos auriculares. Y viceversa. Te explico por qué con el ejemplo de los Sennheiser Accentum Open.

Los auriculares se caían de mis orejas, que son bastante grandes, con bastante facilidad al caminar y hacer deporte, pero aún así requería acción y movimientos activos, o mover la cabeza. Más de una vez he tenido experiencias con un ajuste mucho peor de los auriculares. Es decir, no se ajustan perfectamente, pero no se caen con cada movimiento.

Y mi mujer tiene las orejas pequeñas, por lo que los auriculares se ajustan perfectamente, no peor que los auriculares de botón, tal vez incluso mejor. Porque estaban sujetos por este cartílago de la oreja, literalmente por todos lados, así que a mi mujer le resultaba muy difícil sacudírselos de las orejas. Los auriculares no se cayeron en absoluto cuando ella estaba en movimiento activo, caminando o haciendo deporte.

Precio y competidores

Sennheiser Accentum Open se venden a un precio de 3.988 UAH. El precio es adecuado, pero hay muchos competidores en este segmento. Así que echemos un vistazo a lo que ofrece el mercado.

Por supuesto, hayApple AirPods 4pero su precio empieza en 5088 UAH. Los más populares en este segmento son Samsung Galaxy Buds3 (precio a partir de 3250 UAH), y también hay una opción seria Marshall Minor IVcon un precio de 3270 UAH. No nos olvidemos de JBL Tune Flex 2 (precio a partir de 2700 UAH) yXiaomi Buds 5 (precio a partir de 2929 UAH). Y si quieres algo lo más asequible posible, pero más o menos adecuada, entonces hayRealme Buds T01 con un precio de 525 UAH.

7.8 /10 Calificación ITC.ua Autonomía 7 Normal, pero no la mejor duración de la batería. Diseño, ergonomía 8.5 Diseño ecológico y compacto. Características 8 Dispone de carga rápida y sensores que rastrean la posición de los auriculares. Precio 8 Sólo un precio adecuado. Calidad del sonido 8 Sonido equilibrado y versátil. Opciones 7.5 Kit básico con cable.