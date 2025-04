Análisis del Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: cuando el tamaño importa

La conocida marca Samsung ha presentado un nuevo buque insignia — la tableta Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Destaca por su gran pantalla de 14,6 pulgadas, que debería permitir ver mejor una gran variedad de contenidos. También viene con un lápiz óptico para desarrollar y mantener un mayor nivel de habilidad artística. Hoy, echemos un vistazo a si tal diagonal es realmente necesaria y lo grande que es realmente la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 66999 грн. Ventajas: Diseño moderno; cuerpo metálico; procesador potente; cámaras adecuadas; pantalla brillante de 14,6 pulgadas a 120 Hz; sonido estéreo envolvente; batería de gran capacidad; lápiz óptico S Pen incluido; compatibilidad con tarjetas de memoria microSDXC; posibilidad de realizar llamadas; Contras: precio elevado; problemas detectados con los juegos; tiempo de carga lento no de un cargador de marca. 8.2 /10 Calificación

Especificaciones técnicas Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Pantalla 14,6″ 16:10, 2960×1848 píxeles, 269ppi, Dynamic AMOLED 2X, HDR 10+, 120 Hz Procesador Mediatek Dimensity 9300+, 8 núcleos (1x3x4) Adaptador gráfico Immortalis-G720 MC12 Memoria 12/256, 12/512 GB, 16/1 TB, UFS 4.0, ranura microSDXC Cámara principal 13 megapíxeles, f/2,0, 4K/30 fps

8 megapíxeles, gran angular, f/2,0 Cámara frontal 12 megapíxeles, f/2,2, 4K30 fps

12 megapíxeles, gran angular, f/2,4 Módulos y sistemas 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, BDS, GLONASS, Galileo OS Android 14, One UI 6.1 Protección SÍ, IP68 Batería 11200 mAh, carga rápida de 45 W Vivienda Frontal de cristal, trasera y laterales de aluminio Dimensiones 326,4 x 208,6 x 5,4 mm Peso 723 gramos

Embalaje y equipamiento

La tableta Samsung Galaxy Tab S10 Ultra llegó en forma de prueba sin embalaje oficial. Los compradores encontrarán una caja blanca con una foto de la tableta y el lápiz óptico S Pen.

Dentro encontraremos al protagonista de nuestra review, documentación, el stylus S Pen y un cable USB Type-C a USB Type-C. La fuente de alimentación habrá que comprarla por separado, como funda, lámina o cristal.

Diseño y ergonomía

El diseño de Samsung Galaxy Tab S10 Ultra parece bastante elegante y moderno. Biseles delgados alrededor de la pantalla, la parte trasera es casi toda de metal, excepto por las antenas alrededor del cuerpo y el área de carga del S Pen. Es poco probable que mucha gente piense que el diseño es malo.

La pantalla ocupa casi todo el frontal de la tableta. En la parte superior hay dos cámaras frontales de 12 megapíxeles cada una.

Los biseles alrededor de la pantalla son bastante finos, lo que se suma al tamaño de la propia pantalla. Sin embargo, esta solución tiene un pequeño inconveniente — si pones la tableta boca abajo (por ejemplo, sobre tu estómago), entonces la pantalla no registrará tus pulsaciones. Para aquellos que están preocupados por la pantalla, es mejor comprar e instalar una película protectora o vidrio.

En la parte trasera hay dos cámaras, un flash, un conector magnético para conectar un lápiz óptico y el logotipo de Samsung.

En el lateral derecho hay dos altavoces y un puerto USB Tipo-C de estándar 3.2. En el extremo superior están las teclas de volumen, el botón de bloqueo, dos micrófonos y una ranura combinada para SIM y MicroSD, y en el lado izquierdo hay dos altavoces con otro micrófono. En la parte inferior, hay dos pinzas y un conector para conectar teclados. El marco en sí está hecho de aluminio y elementos de plástico necesarios para que funcionen las antenas incorporadas.

Hay un escáner de huellas dactilares en el lado del conector USB, pero no es muy conveniente en mi opinión, porque la tableta se puede sostener de diferentes maneras. Pero desbloquear la tableta por la cara es mucho más claro y cómodo, porque el sistema funciona incluso cuando la tableta se sujeta vertical u horizontalmente. Funciona bien, incluso de noche, porque la gran pantalla ilumina la cara. No se han detectado problemas de uso.

Las dimensiones de Samsung Galaxy Tab S10 Ultra son 326,4 x 208,6 x 5,4 mm, y el peso es — 718 gramos. Da la sensación de estar sosteniendo un modelo de 13 pulgadas. Durante el tiempo que lo usé para la review, pensé que sí. Pero en realidad, ¡es una pantalla de 14,6 pulgadas! Por tanto, el diseño oculta bien las dimensiones de la tableta.

Sin embargo, este tamaño de pantalla tiene una peculiaridad si compras una tableta para todo tipo de juegos. A saber, no es muy cómodo llegar a la parte inferior central de la pantalla con los dedos en posición horizontal. Por ejemplo, en el juego CoD: Mobile, el botón de cambio de arma se encuentra en ese lugar. Así que para pulsarlo, hay que soltar y sujetar la tableta con una mano durante unos segundos. Por lo tanto, para juegos en tales diagonales, es mejor conectar un gamepad. Las superficies de ambos lados recogen bien las huellas de uso. No son visibles después de limpiarlas. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ha sido protegido de acuerdo con la norma IP68. Según esta, la tableta tiene protección total contra la entrada de polvo y agua hasta una profundidad de 1,5 metros durante 30 minutos. Pero yo no recomendaría comprobar esta característica. La reseña corresponde a la versión Platinum Silver. También hay un color Gris Piedra Lunar. No hay un claro favorito entre ellos, salvo que la versión plateada puede mostrar peores signos de uso.

Pantalla del Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra está equipado con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pulgadas. La resolución de la pantalla es de 2960×1848 píxeles, el brillo máximo es desconocido, y la frecuencia de refresco de la pantalla es de hasta 120 Hz. Es compatible con HDR 10+.

La pantalla muestra una imagen viva y con gran detalle gracias a su densidad de píxeles de 239 ppi. Aunque el fabricante no especifica un brillo máximo, no tuve problemas con la pantalla en uso doméstico.

En la parte superior de la pantalla, vemos cámaras frontales de 12 megapíxeles cada una para el desbloqueo facial.

Respuesta acústica y vibratoria

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra admite sonido estéreo, que se realiza a través de los cuatro altavoces. Espero que usted no va a utilizar una tableta tan grande para las llamadas ordinarias en una red móvil. Especialmente en lugares muy concurridos. Pero si es realmente necesario, entonces este número de altavoces debe transmitir bien el sonido.

Los graves y el volumen son tangibles, el detalle y la claridad están a un buen nivel. Al 50% de volumen, el volumen máximo era de 79 decibelios, y al 100% — 97 decibelios. Para uso doméstico, será suficiente.

La respuesta de vibración cumple su función correctamente. La tableta no es pequeña, así que si quieres sentirla al menos un poco, la respuesta de vibración debe estar al máximo.

Cámaras

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra tiene dos cámaras. El sensor principal es de 13 megapíxeles (ƒ/2.0; tamaño del sensor 1/3.4″) con autoenfoque sin estabilización óptica. El segundo módulo es un tirador ultra gran angular de 8 megapíxeles, también sin OIS. La grabación de vídeo es compatible con 4K/30 fps.

Aquí tienes algunos ejemplos usando la cámara principal. Como puedes ver, no hay problemas particulares con las fotos. Sí, las cámaras podrían ser mejores en el buque insignia de la línea de tabletas. Pero las tabletas se usan normalmente para hacer fotos de documentos, y no hay problemas con eso.

Algunos pueden pensar que 12 megapíxeles suena demasiado poco para las cámaras frontales (ƒ/2.2 y ƒ/2.4) de una tableta insignia. Pero me gustaría señalar que será suficiente para videollamadas o selfies.

Productividad, software y juegos

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra está alimentado por el chip Mediatek Dimensity 9300+ con gráficos Immortalis-G720 MP12. El procesador octa-core consta de un núcleo Cortex X4 a 3,4 GHz, tres núcleos Cortex X4 a 2,85 GHz y cuatro núcleos Cortex A720 a 2 GHz. La memoria está disponible en 12/512 GB (la variante analizada) y 16/1 TB. La memoria permanente está en el formato ultrarrápido UFS 4.0. Interfaces y módulos están representados por Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, BDS, servicios de navegación GALILEO.

¿Qué puedo decir del procesador? En el momento del lanzamiento de la tableta, era un buque insignia de Mediatek. Por un lado, hace frente plenamente a toda la carga de trabajo y muestra buenos resultados. Esto no se le puede quitar. Pero es el primer procesador que recuerdo que me provocó artefactos en la pantalla en Call of Duty: Warzone. Sin embargo, incluso después de reiniciar el juego, tuve un problema con «rectángulos de color rosa» en mi traje operativo.

Por supuesto, intenté jugar a Genshin Impact. No noté ningún problema durante la prueba. Pero el incidente con Warzone demostró que hay algunos problemas con la compatibilidad del juego y el procesador Mediatek Dimensity 9300+. No hubo problemas particulares con el trote.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra se ejecuta en la versión 14 de Android con el shell propietario One UI 6.1. Curiosamente, en el modo DeX, puede abrir varias aplicaciones en ventanas separadas diferentes, al igual que en un PC normal. Esto es genial y realmente conveniente, lo que le permite utilizar la gran pantalla en todo su potencial. No hubo problemas de fluidez o retraso en la interfaz. Hubo un fallo visual con el panel de control, pero no es nada preocupante. Gracias a los 120 Hz y a un hardware «moderno, el» se ejecuta muy suavemente.

Duración de la batería del Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra está equipado con una batería de 11200 mAh. Tiene carga rápida de 45 W, pero no carga inalámbrica ni inversa. Conectar una fuente de alimentación de 30 W sin marca a la tableta permite cargar la batería al 100% en 4 horas. La razón de una carga tan larga es que la tableta sólo consume 15 W de la toma de corriente. Por lo tanto, para una carga rápida, tendrás que comprar una fuente de alimentación original.

El test PCMark (75% brillo; Wi-Fi; S Pen conectado) mostró 8 horas y 9 minutos. El fabricante afirma hasta 10 horas de funcionamiento con Wi-Fi activado. Lo consideraremos un buen resultado. Un display tan grande consume mucha energía, por lo que para algunos estos resultados pueden parecer malos.

Experiencia del usuario

He tenido una experiencia un tanto extraña con la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. No diría que fue negativa, pero el eslogan «No soy incompatible con ella» encaja casi a la perfección en mi relación con la tableta. Un ejemplo de la vida real: pulsé la tecla Win en el portátil de un amigo, y entonces se produjo una BSOD. No sé el motivo. Simplemente resulta que es incompatible con dispositivos «carismáticos».

El primer día, tras un breve repaso a la tableta, me fui a la cama y olvidé apagarla. A las 7:30 de la mañana, me despertó porque algún tipo de notificación sonaba cada 2-3 segundos. No diré nada de lo enfadado que estaba y apagué la tableta.

Más tarde, por la noche, decidí continuar. Por supuesto, tengo que probar la tableta e iniciar sesión con mi cuenta de Google. Me dio un error en la configuración: «Este dispositivo no está certificado por Play Store». ¡Y hay una banda sonora para arrancar! Fue esta notificación la que me despertó por la mañana. No sé exactamente lo que significa. Una búsqueda sugiere que hay algún tipo de problema con la tableta. Recordando el viejo consejo de administrador «Reiniciar siempre», hice precisamente eso. Pero no sirvió de nada. Bueno, al menos apliqué la vieja cita de Far Cry 3, así que seguí reiniciando la tableta más veces, esperando un resultado diferente. Y después del tercer reinicio, todo volvió a la normalidad.

También mencioné otras dos cosas en la reseña anterior: los toques no funcionaban durante el juego (estaba sujetando la tableta) y los artefactos en Warzone. Espero que no tengáis esos problemas.

Si intentáis olvidar mis accidentes, la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra es una buena tableta, y yo sustituiría el procesador Mediatek 9300+ por un Snapdragon 8/8s Gen 3. Quién sabe, tal vez fue gracias a ella que tuve tales «aventuras».

Precios y competidores

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra se vende por UAH 66999. Por decirlo suavemente, es un precio elevado para un buque insignia con 12/512 GB de almacenamiento. También hay una versión de 16/1TB por 88.999 UAH. Creo que el precio es demasiado alto para ambas versiones.

Está claro que el competidor de Apple es el iPad Pro 13 (2024). Pero su precio, en contraste con el héroe de la revisión en la versión LTE de 8/512 GB, está por las nubes 96999 hryvnias. Y este importe no incluye el lápiz óptico Apple Pencil Pro de la marca para 7999 UAH.

Si quieres tener una tableta con el mismo procesador, pantalla más pequeña y más memoria, puedes comprar una Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12/256 GB por 53999 hryvnias. También se incluye el lápiz óptico S Pen.

No se olvide de la principal tableta de Windows, la Microsoft Surface Pro 11 (Snapdragon Elite X). Por supuesto, se nos importan de forma no oficial, por lo que el precio es mucho más bajo. La versión de 16/512 GB con pantalla OLED cuesta a partir de 42000 hryvnias.

