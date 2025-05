AMD explica por qué se necesitan tarjetas de vídeo con 8 GB de memoria

Según AMD, la mayoría de los jugadores no necesitan más de 8 GB de VRAM. Tal vez, después de esta explicación, la mayoría de los jugadores deberían levantar las manos y marcharse.

Tarjeta gráfica económica AMD Radeon RX 9060 XT tiene variantes de 16 GB y 8 GB memoria. NVIDIA ha equipado su RTX 5060 con sólo 8 GB de memoria. Según Frank Azor, arquitecto jefe de soluciones de juego y marketing de juegos de AMD, la versión de 8 GB de la 9060 XT está diseñada para satisfacer las necesidades de la mayoría de jugadores que juegan a 1080p.

Majority of gamers are still playing at 1080p and have no use for more than 8GB of memory. Most played games WW are mostly esports games. We wouldn’t build it if there wasn’t a market for it. If 8GB isn’t right for you then there’s 16GB. Same GPU, no compromise, just memory…

— Frank Azor (@AzorFrank) May 22, 2025