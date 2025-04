ASUS ha equipado la tarjeta gráfica GeForce RTX 50 ROG Astral con un giroscopio y un acelerómetro, ¿por qué?

Las tarjetas gráficas modernas son cada vez más complejas. A veces tienen características que, a primera vista, resultan sorprendentes. Pero tienen una explicación lógica. Por ejemplo, ASUS ha equipado la serie GeForce RTX 50 ROG Astral con un giroscopio y un acelerómetro integrados.

ASUS ROG Astral es una de las tarjetas gráficas gaming más caras del mercado. Está equipada con varias funciones interesantes. Por ejemplo, la tecnología Power Detector+ garantiza una correcta distribución de la energía e incluye un sistema de notificación que avisa a los usuarios si alguna de las líneas de alimentación de 12 voltios no funciona correctamente. Para implementar esta tecnología, hemos tenido que utilizar una placa especialmente diseñada que no se utiliza en otras tarjetas gráficas. Otra función interesante es Thermal Map. Utiliza sensores de temperatura repartidos por toda la tarjeta para recopilar información sobre posibles problemas de sobrecalentamiento.

Pero esto no era una lista completa de las funciones originales con equipo adicional. Recientemente, se descubrió otra función interesante en ASUS ROG Astral ─ Comprobación de instalación de equipos («Comprobación de instalación de equipos»). Al utilizar el software GPU Tweak, puede aparecer un mensaje emergente. El sistema notificará al usuario si la tarjeta de vídeo está inclinada. Esto es posible gracias a que la placa Astral está equipada con un acelerómetro y un giroscopio.

Esta característica fue descubierta y demostrada por uno de los usuarios. La comprobación de la instalación del equipo garantiza que la tarjeta de vídeo está instalada correctamente y notifica al usuario si se inclina fuera del ángulo preestablecido. Esto significa que si la tarjeta de vídeo se desplaza, por ejemplo, debido al movimiento de la carcasa o al pandeo, aparecerá un aviso. Esto es importante porque la tarjeta de vídeo puede pesar hasta 3 kg (para la versión refrigerada por aire). La misma tarjeta se utiliza tanto en la versión refrigerada por líquido como en la versión refrigerada por aire.

El equipo de Hardware de Uniko investigó la tarjeta de vídeo y descubrió que la IMU BOSCH SENSORTEC BMI323 era la responsable de la nueva función. Se trata de un sistema inercial (IMU) «versátil y de bajo consumo que combina la medición precisa de la aceleración y la velocidad angular (giroscópica) con funciones inteligentes de interrupción basadas en el movimiento». Esta característica no estaba incluida en las tarjetas gráficas de generaciones anteriores, por lo que no debes esperar una actualización para las tarjetas ROG Matrix o ROG STRIX anteriores. Esta característica no se mencionó en las reseñas, ya que se activó recientemente.

Esto nos lleva al tema del hundimiento de la GPU. Algunas de las tarjetas gráficas más potentes de la generación actual y de las anteriores son extremadamente pesadas, y a menudo pesan más de 2 kg. Los fabricantes de placas base están promocionando mucho las ranuras PCIe reforzadas para ayudar a distribuir parte del peso, pero sólo los soportes especiales para tarjetas de vídeo pueden garantizar que la tarjeta se instale correctamente.

Las tarjetas gráficas más pesadas se venden ahora con soportes a juego, y se aconseja a los usuarios que los utilicen siempre que sea posible. Otra opción es buscar soluciones universales compatibles con orificios de montaje especiales. De hecho, la ROG Astral viene con un pequeño soporte.

Fuente: videocardz