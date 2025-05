Delgada de Apple iPhone 17 Aire recibe un caso de espesor con una batería — no suficiente carga para un día

¿Cuál es la mejor manera de desacreditar la idea de un smartphone ultrafino? Meterlo en una funda gruesa. Según fuentes no oficiales, esto es lo que Apple ofrecerá para el iPhone 17 Air.

Fuente The Information informa de que las pruebas internas de Apple han determinado que sólo el 60-70% de los usuarios podrán utilizar el iPhone 17 Air durante todo el día. No se menciona la capacidad exacta de la batería del iPhone 17 Air, pero MacRumors aclara algunos detalles. En particular, otros, modelos de iPhone 17 significativamente más gruesos podrá mantener la carga en el 80-90% de los casos.

Menor tiempo de funcionamiento está directamente relacionado con «pérdida de peso» smartphone, que afectará a la batería. Se sabe que su grosor será de 5,5 mm. Para compensar la menor duración de la batería del iPhone 17 Air, Apple ofrecerá supuestamente una funda con batería como accesorio adicional. Anteriormente, escribimos sobre la probable uso de baterías de alta densidad en el iPhone 17 Air La empresa parece tener una opción más fácil.

La última vez que Apple lanzó fundas de batería para el iPhone 11 fue en 2019, y más tarde presentó el MagSafe Battery Pack para el iPhone 12 y posteriores, que ya no está en producción. Es fácil adivinar que el accesorio no será muy barato, y además de su mayor grosor, en realidad aumentará el coste del teléfono.

El informe añade que la cadena de suministro de Apple no tiene clara la demanda del iPhone 17 Air — será un modelo completamente nuevo en un factor de forma inusual. En consecuencia, los proveedores están asignando sólo alrededor del 10% de la capacidad de producción de la serie iPhone 17 al modelo iPhone 17 Air. Además, el delgado teléfono tendrá supuestamente un solo altavoz y no dispondrá de ranura para tarjeta SIM en todo el mundo.

Fuente Wccftech subraya que las condiciones de las pruebas internas de Apple diferirán del uso real, y la carga continua reducirá aún más la duración de la batería. Extraoficialmente, se espera que Apple iPhone 17 Aire en septiembre.