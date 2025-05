El ratón Pulsar Feinmann incorpora un ventilador Noctua en la palma de la mano

Los vendedores de accesorios para juegos crean periódicamente nuevos dispositivos, y a veces se les ocurren soluciones muy inusuales. Una de ellas es un ratón con ventilador incorporado que, literalmente, le ayudará a refrescarse durante las acaloradas batallas de juego. Este dispositivo experimental introdujo Pulsar en colaboración con el conocido fabricante de ventiladores Noctua.

Pulsar Feinmann — es un modelo conocido de ratón ligero para eSports, pero ahora ha recibido una interesante actualización. Dentro de la carcasa se ha instalado un ventilador Noctua de 4×4 cm, que sopla a través de la palma de la mano mientras juegas. No se trata solo de un gadget chulo — esta solución será un salvavidas para los jugadores que suelen sudar, lo que dificulta el control del ratón en los momentos cruciales de los partidos.

We’re thrilled to unveil our latest collaboration with Noctua — the Feinmann, now equipped with a 4x4cm Noctua fan inside.@Noctua_at Renowned for their exceptional cooling performance and ultra-quiet operation, Noctua sets the gold standard in thermal engineering.

