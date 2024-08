Google Pixel 9 Pro XL — no es para jugar. En Genshin Impact, pierde frente al Pixel 7 Pro y es un 51% más lento que el iPhone 15 Pro Max.

Las primeras pruebas muestran que los smartphones Google Pixel 9 no atraerán a los jugadores móviles. El procesador Tensor G4 del Genshin Impact rindió peor que el procesador G2 del Pixel 7.

Los propietarios de Pixel 9 Pro XL pueden sentirse decepcionados con el rendimiento de su smartphone en Genshin Impact. No es solo un rendimiento deficiente — su procesador es más lento que el Tensor G2 del Pixel 7 Pro. Durante la prueba se ha detectado que el térmico Especificaciones del Pixel 9 Pro XL no son malas, pero su rendimiento en el juego no es suficiente.

Durante las pruebas, el canal de YouTube Dame Tech descubrió que el Pixel 9 Pro XL ofrece una frecuencia de imagen media de 39,2 FPS en Genshin Impact a 720p con los máximos efectos visuales. El Snapdragon 8 Gen 3 del Samsung Galaxy S24 Ultra fue un 31 % más rápido, y el procesador Apple A17 Pro del iPhone 15 Pro Max superó al Pixel 9 Pro XL en un 51 %. Pero lo más chocante es que el Tensor G4 es más lento que el Tensor G2 del Pixel 7 Pro.

El procesador de Google de hace dos años da a Genshin Impact una tasa de fotogramas media de 45,3 FPS, lo que lo hace un 15 % más rápido. El Tensor G4 es más frío — funciona a 37°C y no degrada el rendimiento. Los investigadores sugieren que Google ha reducido el rendimiento y el consumo del chip para evitar el sobrecalentamiento.

Fuente: Wccftech