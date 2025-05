Los amarillos también están ardiendo: NVIDIA RTX 5090 «sobrevivió», pero el cable personalizado MSI está dañado.

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se fundieron los cables de la NVIDIA RTX 5090? Parece que un color diferente sólo ayuda psicológicamente si se superan los parámetros actuales.

Algunos fabricantes, como MSI, equipan sus tarjetas de vídeo con cables de colores para que el usuario pueda controlar la fiabilidad de la conexión al conector y la ausencia de holguras. Sin embargo, como se puede ver, una conexión ajustada no protege contra la sobrecorriente. Usuario Reddit me di cuenta de que algo iba mal cuando el monitor empezó a perder señal espontáneamente. Tras reinstalar los controladores y contactar con el soporte de NVIDIA, se encontró la verdadera razón.

«En los últimos días, he estado experimentando un problema en el que mi monitor se apaga de repente y muestra el mensaje «DisplayPort no conectado». He reinstalado el controlador y he intentado todo para solucionarlo, incluso contactar con el soporte de NVIDIA. Sin embargo, luego descubrí que el cable estaba fundido. Es posible que sólo el cable esté defectuoso y la tarjeta de vídeo esté bien? No veo ningún contacto fundido o dañado. Estoy usando una fuente de alimentación Corsair HX1500i con 1500W».