Microsoft presenta los nuevos Surface Pro y Laptop — los PC Copilot+ más finos con Snapdragon X Plus y precios a partir de 800€.

Microsoft ha ampliado su línea de dispositivos Copilot+ PC y ha anunciado dos sistemas con procesadores de 8 núcleos a la vez Qualcomm Snapdragon X Plus. Estos nuevos productos tienen muchas características comunes, pero difieren en el factor de forma y el tamaño de la pantalla. Así, la empresa ha creado un Surface Laptop de 13 pulgadas y una tableta Surface Pro de 12 pulgadas.

Además del procesador, ambos nuevos productos tienen 16 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento. La pantalla del Surface Pro es más pequeña, pero mejor en otros aspectos. Tiene una resolución de 2196×1464 píxeles y soporta una frecuencia de refresco de 90 Hz. Por su parte, la pantalla del Surface Laptop de 13 pulgadas tiene una resolución de 1920×1280 píxeles y una frecuencia de actualización de 60 Hz. En ambos casos se usan pantallas táctiles.

Otra diferencia de la Surface Pro es que admite Windows Hello a través de la cámara, mientras que el portátil utiliza un escáner de huellas dactilares para identificarse. Además, la tableta tiene una cámara adicional de 10 megapíxeles en la parte trasera.

La nueva Surface Pro es más pequeña que el modelo existente de 13 pulgadas y tiene un diseño sin ventilador. Microsoft lo denomina el «PC Copilot+ más delgado y ligero». El dispositivo pesa 680 g (sin el teclado). El teclado opcional pesa unos 120 g y cuesta desde 149 $. El lápiz óptico Surface Slim Pen cuesta 129 dólares por separado. Otra diferencia notable es la ausencia del conector propietario Surface Connect. En su lugar, se dispone de USB Type-C para la carga. De hecho, dos puertos USB Type-C 3.2 son los únicos puertos de todo el sistema.

Solo se incluye un cable de carga USB Type-C — no hay adaptador de corriente. Esto se debe probablemente a la normativa de la UE que obliga a usar un único puerto de carga USB-C para las tabletas, lo que significa que no se necesita un adaptador de corriente (como en el caso de los smartphones). Para cargar rápidamente tu nueva Surface Pro, necesitarás un cargador con al menos 45 W de potencia.

Estos nuevos PC Copilot+ se pondrán a la venta a partir del 20 de mayo, y las versiones para empresas a partir del 22 de julio. El Surface Laptop con pantalla de 13,8 pulgadas costará a partir de 999 dólares, y el Surface Pro de 11ª generación, a partir de 799,99 dólares.

Surface Pro 10ª generación y Surface Laptop 7ª generaciónque debutaron el año pasado con los procesadores Snapdragon X Elite y Snapdragon X Plus (10 núcleos), siguen disponibles a precios que empiezan en 799,99 dólares. Si los precios de estos modelos más potentes no suben, es posible que los elijan los compradores a los que no les importan las carcasas más finas y ligeras. Es posible que los nuevos modelos de 8 núcleos sean más caros debido a los nuevos aranceles aduaneros de Trump, pero Microsoft no ha comentado nada al respecto.

Fuente: tomshardware