Motorola Razr 60 Ultra ya está en Ucrania: OLED de 7 pulgadas, Snapdragon 8 Elite y un precio de 55 mil UAH.

Motorola ha lanzado un nuevo smartphone plegable, el Razr 60 Ultra, y ha salido a la venta en Ucrania inmediatamente. La línea Razr 2025 también incluye los modelos Razr y Razr Plus, más asequibles.

La versión insignia del Motorola Razr 60 Ultra tiene una pantalla SuperHD-LTPO-AMOLED de 7 pulgadas con una resolución de 1224p, 165 Hz, compatibilidad con HDR10+ y un brillo máximo de 4500 nits. El fabricante afirma que se trata de la pantalla más grande entre los smartphones plegables. El dispositivo también tiene una pantalla OLED externa de 4 pulgadas con una frecuencia de 165 Hz y soporte HDR10+. En este caso, el brillo máximo es ligeramente inferior, de 3000 nits. Permite utilizar aplicaciones sin tener que abrir el smartphone.

El nuevo smartphone se basa en el procesador insignia Snapdragon 8 Elite. Se complementa con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. La energía es proporcionada por una batería de 4700 mAh. El dispositivo admite carga rápida por cable de 68 W, carga inalámbrica rápida de 30 W y carga inalámbrica inversa de 5 W. El fabricante promete hasta 36 horas de autonomía.

Motorola denomina a la cámara del Razr 60 Ultra «la cámara de smartphone flip más avanzada del mundo». Todo es gracias al módulo principal de 50 megapíxeles y a la cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles con modo macro. No hay módulo de teleobjetivo, aunque la cámara principal admite zoom digital de hasta 30 aumentos. También hay que destacar la cámara frontal de 50 megapíxeles situada en el orificio redondo de la pantalla plegable.

El nuevo teléfono ofrece muchas funciones de Moto AI. Por ejemplo, los usuarios tienen acceso a la generación de imágenes, Catch Me Up, Remember This y Next Move. La función Remember This es similar a Essential Space de Nothing (grabaciones de audio y notas de texto). Next Move sugiere cuándo es el momento de utilizar una función concreta de Moto AI. Con Look&Talk, puedes desbloquear tu smartphone con un solo vistazo e iniciar una conversación de inmediato. También hay una interesante herramienta llamada Playlist Studio AI que crea listas de reproducción de música basadas en la descripción del usuario.

El precio del Motorola Razr 60 Ultra en Ucrania parte de 54.999 UAH. El nuevo producto se ha importado oficialmente y tiene una garantía del fabricante de 12 meses.