Nintendo gana sólo 4 dólares por cada Switch 2 vendida, — insider

Nintendo solo puede ganar 4 dólares por cada Switch 2 vendida, aunque la consola en sí cuesta 450 dólares.

El creador de contenidos Nintendo Prime cita información de Double Jump Games, que vende los nuevos dispositivos en Estados Unidos. Según ellos, los costes de producción cubren casi por completo el coste al que la compañía entrega el dispositivo a los minoristas.

Si esto es cierto — la situación es bastante típica de la industria. Con el tiempo, el hardware será más barato de producir, y Switch 2 será más rentable. Y más tarde, la base de jugadores crecerá.

Double Jump Games, who is getting 9 Switch 2 Units to sell, noticed in the order that Nintendo is basically making nothing in the US per unit. They make $4 per unit sold, Nintendo’s costs basically match what it costs to be here.

So next to no profit margin.

— Nintendo Prime (@NintyPrime) April 28, 2025