«Las Ruinas de Gorlan: Aprendiz de Guardián» John Flanagan: una fantasía adolescente sin magia que resulta cautivadora. Reseña de ITC.ua

Hay libros que aparecen en la vida en el momento justo — no necesariamente por su profundidad o complejidad, sino porque golpean la necesidad emocional del lector. Esto es exactamente lo que inesperadamente encontré en «Ruins of Gorlan», el primer libro de la serie «Las Ruinas de Gorlan: Aprendiz de Guardián» del poco conocido escritor australiano John Flanagan. La novela, y la serie en su conjunto, funciona en la intersección de dos oleadas: el interés por la fantasía de ambientación medieval y la necesidad de una lectura «ligera», pero no superficial, para adolescentes. A pesar de estar enfocado al público escolar, en este caso interesará a todo el mundo. Por supuesto, si no esperas del género una política compleja o una moral gris.

«Учень рейнджера. Руїни Ґорлану» 330 грн. Ventajas: buena calidad de la publicación con una elegante portada de género; una gran historia de madurez con una relación reflexiva entre el héroe y el mentor; un mundo de cámara pero atmosférico, no sobresaturado de nombres rimbombantes o sistemas complejos; estilo de escritura ligero y vivaz; los personajes principales y secundarios son tridimensionales, tienen desarrollo y no se reducen a clichés; la ausencia de magia en la fantasía es una decisión interesante; un mensaje moral adecuado sin moralizar. Comprar en Асса Contras: una portada demasiado infantil, que puede alejar a gran parte de los lectores a los que sin duda les gustará; un mundo de fantasía ligeramente simplificado y clásico; a algunas personas no les gustará la falta de magia en la fantasía Comprar en Асса 8.7 /10 Calificación

«Las Ruinas de Gorlan: Aprendiz de Guardián» / The Ruins of Gorlan

Autor John Flanagan

Traductor Victor Vengrus

Editorial «Assa»

Idioma Ucraniano

Número de páginas 288

Portada Sólido

Año de publicación 2025

Talla 125×200 mm

Página web acca.ua

Will es un huérfano que siempre ha soñado con ingresar en la Escuela Militar. Pero cuando llega el momento de elegir su futuro, su sueño se hace añicos: es rechazado por su baja estatura y su delgadez. En lugar de una brillante carrera con una espada en la mano, Will recibe inesperadamente la oportunidad de convertirse en aprendiz de Holt, un guardabosques silencioso y severo.

Los guardabosques no son caballeros ni magos. Son observadores, tiradores y exploradores. Pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Y es en esta profesión, que Will acepta al principio sin entusiasmo, donde se revela su verdadera vocación.

Pero el estudio no es el único reto. Una vieja amenaza se cierne en el horizonte: Morgarath, un antiguo señor en busca de venganza. Sus poderes crecen y el reino se ve amenazado de nuevo por la guerra. ¿Será capaz Will de dominar su nuevo oficio? ¿Tendrá la inteligencia, la resistencia y el valor, más que la fuerza, para convertirse en quien detenga al enemigo antes de que comience la batalla?

Los acontecimientos del libro «Las Ruinas de Gorlan: Aprendiz de Guardián» transcurren en el reino de Araulen, y la trama local es una historia clásica de crecimiento, aprendizaje, superación de los miedos interiores y de los primeros peligros reales. La cuestión es que el autor no intenta ser original en aras de nuevas ideas en el género fantástico. Al contrario, toma fórmulas argumentales probadas — un huérfano con un pasado misterioso, entrenamiento bajo un mentor estricto, desbloqueo gradual del potencial del héroe — y las escribe de forma interesante y emocionante.

Por eso este libro es «derivado» de toda la fantasía, es un clásico clásico, es todo lo que vino antes en este género, no hay nada que se pueda llamar «un concepto único». Así que al principio, parece que esta falta de novedad podría ser mi problema para leerlo. Y qué equivocado estaba.

«Las Ruinas de Gorlan: Aprendiz de Guardián» — no es una fantasía épica al estilo de Martin o Sanderson. Deberías olvidarte de eso de inmediato. No hay un complicado sistema de magia, traiciones sangrientas o docenas de historias entrelazadas. Se trata de una historia en el mejor sentido «cámara», donde el mundo se muestra a través de los ojos del héroe, poco a poco, con cuidado, sin demasiada información.

Araulen — un reino clásico a la medieval con caballeros, guardabosques como exploradores/servicio secreto, y amenazas que parecen de cuento de hadas sólo a primera vista. En términos de atmósfera, es un cruce entre «Robin Hood» y «El Señor de los Anillos», pero sin magia en el sentido clásico de la palabra. Y esta ausencia de magia hace que la lectura de fantasía sea refrescantemente diferente, inusual, pero tan comprensible y familiar.

Y en general, este mundo no es muy diferente de la historia medieval real. Hay equivalentes de Inglaterra, Japón, Francia, los países vikingos y un montón de otras tierras protohistóricas. Y eso es justo lo que he reconocido.

Flanagan comprende bien cómo funciona la dinámica «alumno-mentor» y la presenta sin ser excesivamente moralista. Holt no molesta con su prédica, pero enseña de forma adecuada, interesante e incluso entretenida. Al mismo tiempo, Will no idealiza a su mentor, sino que aprende a confiar en él y en el mundo en general. Este proceso es sutil y lleno de matices. El momento en que el protagonista comprende por primera vez que su mentor se preocupa por él no se siente como un recurso banal de la trama, sino como algo merecido y sumamente importante para el lector.

La trama de la novela «Las Ruinas de Gorlan: Aprendiz de Guardián» se desarrolla gradualmente. La primera parte del libro — el entrenamiento de Will, su adaptación a su nueva vida como guardabosques. Sólo hacia el final aparece en el horizonte una seria amenaza en forma de Morgath. Sigue siendo lejana, más bien una insinuación de acontecimientos mayores en los próximos volúmenes, pero añade la tensión necesaria. Al mismo tiempo, en el primer libro no tenemos un enemigo real, un verdadero Mal, lo que puede parecer una desventaja para algunos. El punto fuerte del libro es el personaje principal Will — un chico no perfecto con sus propias travesuras, pero también los personajes secundarios. Horace — el chico que primero se burla de Will pero luego se convierte en su amigo, es especialmente interesante. La historia de esta transformación es una de las más convincentes del libro, con motivaciones psicológicas realistas. Es una gran demostración de que la vida no es totalmente en blanco y negro. La novela consigue captar esto con una historia tan sencilla pero fascinante. El lenguaje de la obra es sencillo, ligero, sin sobrecargar de descripciones. Las frases son cortas, los diálogos animados, el humor es sutil, pero no abunda. Todo ello resulta bastante apropiado para un formato adolescente, pero también interesará a otros grupos de edad, como me ocurrió a mí. Sin embargo, hay que entender que sigue siendo literatura para adolescentes, así que no hay que esperar descripciones extensas, significados profundos y capas. «Las Ruinas de Gorlan: Aprendiz de Guardián» funciona bien como primer libro de una serie. Tiene una historia completa — el final es satisfactorio, aunque deja espacio para una secuela, que sin duda existe, así que no debes preocuparte por ello. Este no es el caso cuando el primer volumen — sólo «prefacio» a la verdadera historia.

Como siempre, hablaré del libro en sí. Me ha gustado el libro de «Assa». Tiene un tipo de letra fácil de leer y un papel amarillo suave al tacto. Y lo más importante, tiene una elegante portada de género, que tanta falta hace en muchos otros libros. Muestra inmediatamente de qué género se trata, de qué va la historia, etc.

Pero en mi opinión, el estilo de la imagen en sí se ha hecho un poco infantil, porque las portadas originales de la edición australiana, así como las ediciones americana e inglesa, tienen un estilo más adulto. Así que podría ahuyentar a un cierto número de lectores de más edad a los que podría gustar el libro pero que piensan que es demasiado infantil. Eso es exactamente lo que pensé cuando vi el libro por primera vez.