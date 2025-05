Análisis de Kingdom Come: Deliverance II Brushes With Death

Conclusión:

Según mis impresiones, Brushes With Death es un añadido sólido, pero «secundario», ya que no afecta en absoluto a la trama principal. El juego tarda hasta 12 horas en completarse. Por un lado, el DLC añade una historia interesante con un personaje profundo, llena de diálogos y giros argumentales inesperados. Por otro lado, la expansión se queda en algo secundario: no añade mecánicas revolucionarias y en realidad no afecta a la trama global del juego. En definitiva, si te gustan las mini-historias atmosféricas y no te importa pasar horas extra en la Bohemia medieval, Brushes With Death es un juego imprescindible.