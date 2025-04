El shooter La Quimera de los creadores de Metro se pospone el día de su lanzamiento — Las primeras críticas son desastrosas

«Los efectos visuales (fuego, etc.) están por debajo de la media, los tiroteos son monótonos y poco impresionantes, el doblaje y la animación son anticuados, y no hay nada que realmente mantenga mi interés en términos de historia. Simplemente no quería sumergirme en La Quimera, que al final resultó ser un shooter relativamente corto con mecánicas poco interesantes que no dejarán una impresión duradera en mí como jugador,» escribió Insider Gaming.