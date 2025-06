Búsqueda extendida de Vivienne del DLC «Blood and Wine» encontrada en los archivos de The Witcher 3.

CD Projekt Red podría haber hecho mucho más profunda la búsqueda de Vivienne en el pack de expansión «Blood and Wine» para The Witcher 3. Los usuarios de REDkit han desenterrado» escenas de corte.

El año pasado, el estudio proporcionó gratuitamente las herramientas de desarrollo de REDkit. La plataforma no sólo permite crear mods, sino también indagar en los datos del propio juego. Uno de los usuarios de Reddit bajo el nickname InTheZ0n3 encontró en el editor de maquetas dos personajes llamados «padre» y «madre» — los padres de Vivienne de Tabris, que es la figura central de The Warble of a Smitten Knight. Y entonces la empleada del CDPR nos habló de la maldición y del final secreto que desvelaron.

Durante el curso La búsqueda de Geralt tiene que ayudar a Vivienne a romper la maldición que la convierte en un híbrido de humano y oropéndola. Si no lo hace, la chica morirá en un plazo de siete años. Algunos jugadores comprobaron la veracidad de este final con ayuda de la meditación — y descubrieron que realmente moría.

Poco después de la publicación en Reddit, los detalles de la compartido Philip Weber, antiguo diseñador de misiones en CD Projekt Red y actual responsable de para la historia de The Witcher 4. Según él, no sólo cortan Los padres de Vivienne, pero también toda la escena con la ninfa

El juego debía mostrar un flashback en el que una ninfa, enfadada por el amor de los padres de Vivienne, lanza una maldición sobre su hijo nonato. Este momento debía explicar el origen de la mala suerte de Vivienne Además, se suponía que el DLC incluiría un final secreto en el que Geralt podría encontrar a la propia ninfa, lo que podría cambiar el tono de toda la búsqueda.

This post shows a nice example of how cut content can sometimes also be a good thing. We lost Vivienne’s parents, but gained a Lady of the Lake.

Blood and Wine for the Witcher 3 was a huge expansion, but to make it we still had to cut some scope.

Aunque los desarrolladores abandonaron este desarrollo argumental, el modelo de ninfa se mantuvo en el juego. Aparece como la Dama del Lago en otra búsqueda, There Can Be Only One, en la que Geralt recibe la espada Aerondight. Según Weber, este personaje no estaba planeado originalmente para esta búsqueda — el modelo se trasladó después de que la escena se cortara de la expansión «Blood and Wine».

El pack de expansión «Blood and Wine» salió a la venta el 31 de mayo de 2016 para PC, PS4 y Xbox One. Hasta la fecha, era el segundo y último DLC importante para The Witcher 3: Wild Hunt. Este año, el juego celebró su décimo aniversario, al que Xbox lanza una edición limitada de mandos. También este año PS5 y Xbox Series X/S tendrán soporte completo para mods.

Fuente: Game Pressure