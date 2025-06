Ha aparecido online uno de los juegos más raros de los 90 — un juego de la japonesa SoftEdge en una sola copia

En Internet, encontramos una copia de la casi legendaria secuela del juego de aventuras Cosmology of Kyoto — TRIPITAKA 玄奘三蔵求法の旅. Antes, ni siquiera sabíamos si la secuela existía realmente.

El investigador del juego Bruno de Figueiredo esbozó Imagen ISO la única copia conocida de TRIPITAKA, que ahora puede descargarse de la web. Durante años, los usuarios no sabían a ciencia cierta si el juego existía — los jugadores ni siquiera podían encontrar la respuesta en los archivos.

El Cosmology of Kyoto original es un CD-ROM de 1993 creado por el estudio japonés SoftEdge. El juego te sumerge en el místico Kioto medieval, combinando historia, budismo y viajes surrealistas entre vidas. Salió a la venta en Occidente en 1994, pero no se convirtió en un éxito comercial. Más tarde adquirió un estatus de culto debido a su atmósfera poco convencional y a su enfoque único del diseño de juegos.

TRIPITAKA — es la secuela de un juego que durante mucho tiempo sólo se conoció por los currículos de los productores. No había ningún lanzamiento confirmado, ni capturas de pantalla o vídeos de dominio público. Por lo tanto, incluso el hecho de su lanzamiento seguía siendo una incógnita. Durante mucho tiempo, los aficionados creyeron que TRIPITAKA se había cancelado o que se trataba de un proyecto interno, pero resultó que el juego sigue existiendo.

En 2023, Figueiredo se topó con un anuncio en Yahoo Japón: alguien vendía un disco de TRIPITAKA por solo 300 dólares. Era la primera mención física del juego en una década. Durante un año, el investigador intentó convencer al propietario de que compartiera la imagen ISO, y finalmente consiguió su consentimiento.

TRIPITAKA se lanzó probablemente en 1999, aunque los productores indicaron 1995. Los usuarios suponen que el juego se creó específicamente para una exposición educativa sobre la Ruta de la Seda que se celebró en museos japoneses. Por ello, parece que nunca se vendió en tiendas, y su tirada fue muy limitada.

After a long search, uncertain that it even existed, I finally located the CD-ROM TRIPITAKA 玄奘三蔵求法の旅, the elusive sequel to the legendary Cosmology of Kyoto. Here is the ISO for your emulational pleasure.https://t.co/vPtRjuo0BO

— Bruno de Figueiredo (@dieubussy) May 22, 2025