Deathloop de Arkane se regala en la Epic Games Store — date prisa hasta el 12 de junio

Epic Games Store está terminando su mega venta de verano y ha preparado uno de los regalos más destacados de la temporada para la última semana: el juego de acción y aventura Deathloop.

El proyecto de Arkane Lyon, que cuesta ₴969, está disponible gratis hasta el 12 de junio. Al mismo tiempo, también se regala el pequeño proyecto indie Ogu and the Secret Forest.

Deathloop — es un shooter con elementos de simulación inmersiva, donde el jugador se encuentra en un bucle temporal. En el centro de la historia está el mercenario Colt, atrapado en la isla de Black Reef. Para escapar del bucle, debe matar a ocho objetivos en un día. Hay muchos intentos — cada derrota le devuelve al principio. Pero después de cada carrera, sabes un poco más, y el mundo del juego se abre poco a poco desde nuevos ángulos.

Hay muchas maneras de llegar a tus objetivos: puedes actuar en silencio, puedes poner trampas, puedes organizar «accidentes al azar», o simplemente correr con una ametralladora. Al mismo tiempo, Colt tiene habilidades sobrenaturales — teletransporte, invisibilidad, telequinesis y otras mecánicas familiares de Dishonored. Un modo independiente — cooperativo. Otros jugadores pueden encarnar a Julianne — una mercenaria que invade tu sesión para frustrar el plan.

En Deathloop, los niveles se construyen como puzles, donde se revelan nuevas rutas, secretos y detalles de la historia a medida que exploras el mundo. El juego recibió 88 puntos en la Metacritic y nueve nominaciones en The Game Awards 2021 — ganó en las categorías de mejor arte y diseño de juego.

También está en el sorteo Ogu and the Secret Forest, una aventura indie de 2024 con gráficos dibujados a mano, puzles y un simpático mundo de fantasía. Juegas como el pequeño Ogu, explorando el bosque, ayudando a personajes y luchando contra jefes. El juego cuesta normalmente ₴459.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Deathloop y Ogu and the Secret Forest ya está disponible de forma gratuita en Epic Games Store. El sorteo durará hasta el 12 de junio. Después, la tienda regalará Two Point Hospital — un simulador de hospital humorístico de SEGA.

Fuente: Epic Games