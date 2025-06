Call of Duty: Black Ops 6 ofrecía skins por 20-40 dólares directamente en el menú — Activision calificó el anuncio de «error».

A Call of Duty: Black Ops 6 le crecen los escándalos con las microtransacciones — esta vez Activision Blizzard «por error» ofrecía skins por 20-40 dólares.

Con el lanzamiento de la Temporada 4, los jugadores se dieron cuenta de que aparecían banners en el menú de equipo y en la pestaña Eventos. Ofrecían directamente comprar skins por 20-40 $, y era imposible eliminar estos banners. Como resultado, los fans se enfadaron, sobre todo porque los micropagos ya están profundamente integrados en la franquicia.

La comunidad no tardó en recordar que la edición normal de Black Ops 6 cuesta 80 dólares, y la extendida, 110 (por cierto, hasta el 6 de junio, descuentos de hasta el -45% en Steam). Por tanto, el deseo de mantener el menú del juego libre de publicidad es lo mínimo que esperan los usuarios. Algunas personas han comparado este enfoque con los juegos para móviles, en los que cada segundo clic es un intento de vender algo. Sólo que aquí no se trata de una aplicación elemental en un gadget, sino de uno de los proyectos clave de Microsoft.

Activision Blizzard reaccionó rápidamente ante la situación. La compañía renegó de los banners, a los que calificó de «falsos». Sin embargo, cabe suponer que los desarrolladores «estaban tanteando el terreno para».

El desarrollador dice que la publicidad en el juego en el menú de equipamiento es un error, pero vamos a quedarnos con la frase «Prueba de la función de IU». Los jugadores han estado odiando al editor por obligarles a eliminar los banners, pero por algo están probando la función. Es probable que los inevitables anuncios pasen a formar parte de los futuros juegos de Activision Blizzard (que ya es conocido por su enorme volumen de microtransacciones).

