GTA ucraniano con TCC y «evasores» — UA Juego en línea ofrece una experiencia relevante.

En UA ONLINE, que parece un clon ucraniano de GTA, los jugadores interpretan nuevos papeles — representantes del TCC y «evasores».

У TikTok Los promotores promocionan un vídeo en el que representantes de la TCC persiguen a los transeúntes, se enzarzan en conflictos, paran coches y piden identificaciones, notificar citaciones y obligados a subir a un «autobús». Anteriormente, este simulador ofrecía a los jugadores probar los papeles de policías, médicos, militares y agentes del SBU, pero optaron por el realismo — TCC.

Lo más probable es que la actualización con el CCP no sea oficial, ya que UA ONLINE — es un simulador nuevo. Ya en mayo, los desarrolladores reivindicadoque el proyecto se encuentra actualmente en fase de pruebas beta. En esta última parche 1.3 «Leyes y reglamentos» no se menciona la movilización. Del mismo modo, en el documento oficial Discord no hubo anuncios. Por tanto, concluimos que los papeles de TCC y «evasores» — son creación de jugadores a los que les gusta el realismo.

«UA ONLINE — El Juego de Ucrania» — es un juego independiente desarrollado como simulación móvil de mundo abierto ambientado en Ucrania. En el momento de escribir estas líneas, está disponible en Google Play y se ha descargado 50 mil veces. El límite de edad del juego es de 7+ años, por lo que incluso un niño puede convertirse en un «representante virtual del TCC».

La jugabilidad de UA ONLINE ofrece interacción entre los jugadores en las calles de ciudades ucranianas, como Kyiv, Dnipro, Kharkiv o Boryspil. De hecho, el juego es un clon de GTA SAMP, pero con un contexto local. Aquí puedes conducir coches ucranianos o importados, montar tu propio negocio, crear bandas, trabajar en el ejército o en organismos gubernamentales, participar en carreras, etc.

Sin embargo, los jugadores encontraron más interesante para huir de la SEC en la piel de Zelensky o en «1+1» ropa. Todo esto es una reminiscencia de la situación cuando los camioneros descargar el simulador de camionero — sólo UA ONLINE después del trabajo sobre un día promedio de un ucraniano en Ucrania.

Fuente: TikTok UA ONLINE