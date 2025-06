Tráiler gameplay de Blood of Dawnwalker de los desarrolladores de The Witcher 3 — el héroe arranca cabezas y camina por las paredes

Los ex-desarrolladores de The Witcher 3 del estudio Rebel Wolves mostraron el primer tráiler gameplay de su del nuevo RPG Blood of Dawnwalker — fantasía vampírica oscura.

El gameplay debut de Blood of Dawnwalker se mostró durante el Xbox Games Showcase, donde también presentaron el nuevo Call of Duty y una secuela de Obsidian. Los desarrolladores nos hablaron de Cohen — el protagonista, que sólo dispone de 30 días y 30 noches para salvar a su familia o vengarse de su padre. Probablemente, este último jugó un papel clave en la tragedia que le ocurrió a nuestro personaje.

Y es que en este universo, la humanidad está degradada al estado de ganado sumiso para los vampiros que han organizado un festín eterno. Cohen debía ser un aperitivo para ellos, pero se convirtió en su peor pesadilla. Ahora el protagonista es el Dawnwalker, que parece humano de día y vampiro de noche. Necesita sobrevivir y tomar una decisión: conservar su humanidad o pasarse al bando de la sangre y las sombras.

El tráiler de Blood of Dawnwalker no sólo muestra escenas de combate en las que el protagonista decapita al enemigo, sino también paseos por las paredes. En cierto modo, la mecánica se asemeja al parkour sin física: el personaje simplemente camina por la pared como si la gravedad no funcionara para él. Cohen probablemente consiguió el efecto debido a su naturaleza híbrida — mitad humano, mitad vampiro.

El tráiler muestra una clara un recordatorio visual de The Witcher 3: mundo abierto, picos nevados, ambiente de fantasía. Y también — un sistema de combate con un enfoque familiar en espadas, magia y, ahora, habilidades vampíricas. En las escenas de juego, el héroe salta por los tejados, se mueve rápidamente entre los enemigos y utiliza poderes vampíricos similares a los que vimos en Dishonored.

Rebel Wolves promete una demo ampliada el 21 de junio. Durante el evento, de 45 minutos de duración, se mostrarán unos 15 minutos de nuevo gameplay con comentarios de los desarrolladores. El estudio hablará con más detalle de las mecánicas clave, como el sistema de combate, la exploración del mundo abierto de Vale Sangora y los cambios en la jugabilidad según la hora del día.

De momento, Blood of Dawnwalker parece una mezcla de The Witcher 3, el personaje Blade de Marvel y Dishonored. Pero con su propio sesgo hacia las elecciones morales, la acción dura y la ambientación de fantasía oscura. El estreno en toda regla de — es en menos de dos años. El juego tiene prevista su salida en 2026 en PS5, Xbox Series XS y PC (en Steam ya tiene una página).

Fuente:PC Gamer