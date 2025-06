Sony elimina las restricciones regionales de Steam para varios éxitos — Helldivers 2, Last of Us y más

Sony ha desbloqueado cuatro grandes juegos para los jugadores de más de 100 países — God of War, The Last of Us y más ya están disponibles en Steam sin restricciones regionales de PSN.

La empresa no ha comentado oficialmente las razones de esta medida, pero es evidente que Sony ha reconsiderado su controvertida política. El requisito de vincular una cuenta de PlayStation Network (PSN) provocó en su día bloqueos masivos. Pero ahora, por fin, los éxitos de Steam — God of War Ragnarok están disponibles en 177 países donde había bloqueos, The Last of Us Part 2 Remastered, Spider-Man 2 y Helldivers 2.

La situación se agravó en primavera, cuando los jugadores de Helldivers 2 se vieron obligados a vincular sus cuentas de Steam a PSN. En muchas regiones, PSN no funciona, así que el juego simplemente se retiró de la venta. Pero para Sony y los editores, este paso no era rentable desde el punto de vista financiero — Helldivers 2 fue el juego que más rápido se vendió para PlayStation. El partido fue reconocido entonces por el uno de los más exitosos de Steam de hecho, las empresas estaban perdiendo dinero. Finalmente, tras una oleada de críticas, Sony canceló el requisito y más tarde lo extendió a sus otros juegos para PC.

Estos cuatro proyectos ya están disponibles en todo el mundo en Steam. Se trata de una gran noticia no sólo para los jugadores de regiones limitadas, sino también para los propios editores. Al mismo tiempo, otros juegos de Sony, como Ghost of Tsushima y Until Dawn, siguen sin estar disponibles en determinadas regiones. Tras la última actualización, existe la posibilidad de que estas barreras también caigan — es cuestión de tiempo y de presión de la comunidad.

Fuente: Engadget