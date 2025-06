S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone ha recibido una guía oficial para mods de Steam Workshop, shaders, animaciones y mucho más

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone ha recibido soporte completo para mods. Se ha añadido al juego la integración con Steam Workshop, y junto con ella — una guía oficial.

GSC Game World ha compartido instrucciones detalladas para crear y publicar mods. En concreto, cómo modificar texturas, modelos, animaciones, sonidos, vídeos, scripts, configuraciones y shaders. Los desarrolladores prometen abrir el acceso a otros recursos en el futuroLegends of the Zone.

⚙️ Modify the Zone in S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition now deeper than ever.

The Zone unlocks new possibilities for those brave enough to look beneath its surface. We’ve updated the modding guide for Legend of the Zone Enhanced Edition, adding tools… pic.twitter.com/mPhDHpRpsT

