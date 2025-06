136 Horas de Zelda: Tears of the Kingdom casi sin descanso — la serpentina le reventó los vasos sanguíneos de los ojos

El streamer ha completado una loca carrera de videojuegos — ha completado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom al 100% en 136 horas. Casi sin descansos entre sesiones.

Erik «PointCrow» Morino decidió dedicar sus 136 horas, 44 minutos y un segundo al éxito de Nintendo. Durmió, comió y fue al baño justo durante la emisión Twitch. No sólo consiguió sumergirse en TOTK, sino que además logró completar el juego el doble de rápido que el jugador medio. A modo de comparación, el tiempo medio para completar esta parte de Zelda según HowLongToBeat — unas 248 horas.

it took me 136 hours, 44 minutes, and 1 second to beat all 100% of tears of the kingdom without ending stream. I only burst blood vessels in both my eyes, and I’m a little late to posting this, but we did it!! pic.twitter.com/zOkMVewA3M

— eric pointcrow (@PointCrow) June 6, 2025