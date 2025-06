IO muestra el tráiler de 007: First Light — un juego de acción y sigilo sobre el joven Bond, que saldrá en 2026

IO Interactive, el estudio conocido por la serie Hitman, ha revelado oficialmente 007: First Light —, un juego sobre el joven James Bond.

Su tráiler debutó el 4 de junio durante la presentación de Sony State of Play. Se trata del primer un vistazo al juego antes conocido como Project 007. Antes de eso, durante casi cinco años, el estudio mantuvo los detalles en secreto.

Y ahora, en el Sony State of Play, se ha presentado por fin el tráiler. En él se puede ver la jugabilidad característica de IO: asesinatos sigilosos, uso de distracciones y técnicas de espionaje familiares. También han mostrado una clásica persecución en Aston Martin. Según han confirmado los desarrolladores, 007: First Light es un juego de acción en tercera persona con énfasis en el sigilo, los disfraces, los artilugios y otras características familiares para los fans de Hitman.

El protagonista no es el Bond que hemos visto en las películas. Según el director ejecutivo de IO, Hakan Abram, se trata del periodo previo a la agencia en la vida de Bond: «antes de los esmóquines y los martinis». En el juego, sólo está en entrenamiento, y su CV — no son operaciones especiales, sino entrenamiento. IO decidió no atarse a ningún actor en particular — la imagen de Bond aquí tiene rasgos familiares, pero sin una referencia directa a ninguno de los intérpretes anteriores.

La trama — una historia original sobre la formación de un agente, no una adaptación de películas. Así, 007: First Light no copia escenas clásicas de la franquicia, como ocurría, por ejemplo, en GoldenEye 007 o Nightfire con Brosnan. IO está desarrollando su propia versión del agente, creando una línea aparte dentro del universo Bond.

El juego tiene previsto su lanzamiento en 2026. Estará disponible para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

