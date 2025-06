S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone ha recibido el parche 1.1 — correcciones de partidas guardadas, localizaciones y muchos errores.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition ha recibido el parche 1.1, que corrige los errores más comunes. En concreto, con los cuelgues, los guardados, las localizaciones y la IU.

Los tres partidos de la serie han recibido mejoras generales e individuales. GSC Game World ha solucionado el problema con la carga de partidas guardadas en las localizaciones para la región asiática. Los desarrolladores han arreglado la estabilidad de — y ahora no debería bloquearse al mirar a un cielo lluvioso o al usar comida del inventario de cadáveres. También en el parche «» se han corregido errores en las localizaciones y la transición incorrecta del sonido de interiores a exteriores (la corrección afecta a la dispersión de los efectos de sonido).

Se han corregido «trampas» en la descripción en ucraniano del botón «Squat» y varios errores con los iconos de diálogo. Al mismo tiempo, la ventana que aparece para advertir sobre hardware no compatible — ahora es clara y legible. El último de la lista era un extraño error con la interfaz que solía permitir activar el FSR y el antialiasing al mismo tiempo. Ahora no se puede.

Se han publicado parches independientes con correcciones individuales para cada juego de la trilogía:

La sombra de Chernóbil

Corregido un salto brusco en la proyección de sombras — el efecto ahora se ve más suave.

Se corrige la caída de FPS en la sede de Agroprom

Las teclas para el botiquín (F1) y las vendas (F2) están ahora asignadas por defecto. Puedes cambiarlas si lo deseas.

Cielo despejado

Se ha eliminado el sonido de tartamudeo en los Pantanos.

El espacio de la pantalla en el Hospital ahora se renderiza correctamente — no había zonas negras ni geometría rota.

Se ha añadido la posibilidad de guardar archivos localizados en polaco

La llamada de Pripyat

En el menú «Expulsar varios elementos», se ha corregido el control deslizante para que funcione correctamente

Un punto aparte e importante — los mods podrían estar rotos. GSC Game World te ha pedido que desactives temporalmente los mods antes de probar la versión actualizada. Si todo funciona después de activar los mods — no hay que hacer nada. Pero si hay problemas, habrá que actualizar el mod. Además, es posible que algunos mods no sean compatibles con el parche 1.1.

Los dos parches anteriores Correcciones gráficas y de control en el PCasí como errores técnicos comunes. Mientras tanto S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition disponible enSteam por ₴830, pero los poseedores de los originales recibieron las remasterizaciones gratuitamente. La trilogía también está disponible en el servicio en la nube NVIDIA GeForce NOW.

Fuente: GSC Game World / Steam