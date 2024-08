2,2 millones de palabras: el guion de Kingdom Come: Deliverance 2 supera en extensión a todos los libros «Canción de Hielo y Fuego»

Son unas 25 novelas de tamaño medio.

Daniel Vavra, cofundador y director creativo de Warhorse Studios, declaró en la red social X que el guión de su nuevo juego tiene 2,2 millones de palabras. A modo de comparación, los desarrolladores de Baldur’s Gate 3 de Larian Studios señaló en Steam que su juego contenía «aproximadamente 2 millones de palabras» en el momento de su lanzamiento. Esta cifra la ostenta actualmente récord mundial entre los videojuegos en el escenario más largo.

Yesterday, we were counting with our lead designer Prokop Jirsa, how much we actually wrote for KCD2. So guess how big the script is?

2 200 000 WORDS!

Or 11,000 typical screenwriting pages.

That’s a 100 scripts for a typical two-hour movie.

Or about 25 average novels. pic.twitter.com/nYIBfALSA7

— Daniel Vávra ⚔ (@DanielVavra) August 29, 2024