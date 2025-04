Baldur’s Gate 3 no tendrá DLC — El jefe de Larian dice que este «aburrido» negocio hace infelices a los desarrolladores

Baldur’s Gate 3 se ha convertido sin duda en uno de los juegos más importantes de la década, pero no hay que esperar a los complementos: aburre a los desarrolladores.

El enorme éxito no convenció a Larian Studios para recortar los DLC como hacen muchos otros estudios. El jefe Sven Winke dice que la razón es muy simple — no quieren hacerlo. Ahora mismo, el estudio no está trabajando en DLC y no lo hará. Según él, crear DLC es — «aburrido sin pasión», y el equipo de Larian es más feliz sin este tipo de proyectos.

«Necesitas un jugador feliz y un negocio feliz, pero también necesitas tener un desarrollador feliz» — dice Winke.

Añadió que el estudio quiere hacer cosas que hagan mucho más felices a los desarrolladores (e implicados en el proceso no sólo por dinero).

«Tuvimos un gran éxito, y la gente decía «DLC por aquí» y «DLC por allá», y dijimos que haríamos DLC. Pero entonces, cuando tuvimos un momento de reflexión, nos preguntamos: «¿Qué estamos haciendo siquiera?».» — dice el jefe de Larian.

En su lugar, el estudio eligió un camino diferente: Baldur’s Gate 3 recibió actualizaciones periódicas con nuevas funciones y correcciones. Por ejemplo, El último gran parche añadió al juego el modo foto y nuevas subclases. Estas actualizaciones apoyan el juego y, como resultado, el interés de los jugadores sigue siendo alto.

Como vemos, Baldur’s Gate 3 vendió 10 millones de copias en 2023. También estuvo entre los juegos más pagados de Steam en 2024. Después de el éxito financiero de Baldur’s Gate 3 los desarrolladores seguirán adelante. En la misma entrevista, Winke también compartió los planes del estudio: ahora quieren centrarse en nuevos proyectos. Podemos esperar un nuevo juego dentro de unos cinco años, como dijo antes

Winke señaló que es demasiado difícil trabajar en dos proyectos ambiciosos al mismo tiempo. Este planteamiento amenaza con perder calidad y hacer infeliz al equipo. Explicó que para mantener el espíritu de un juego multijugador — como Baldur’s Gate 3 —, se necesita concentración plena.

En resumen, Larian no quiere perder el tiempo en algo que no les da alegrías. En lugar de complementos, el estudio planea invertir energía en la creación de nuevos grandes juegos de rol. En el lado positivo, no habrá añadidos poco interesantes y burdos, pero en el negativo, no habrá ninguno.

Fuente: Tech4Gamers