Baldur’s Gate 3 que nos perdimos: Sven Vincke habla del contenido recortado

El director ejecutivo de Larian, Sven Vincke, ha hablado de sus temores iniciales de que Baldur’s Gate 3 no fuera lo bastante largo. Según él, al final se recortaron muchos contenidos y localizaciones del juego.

El juego no es pequeño, pero según Vincke, podría haber sido mucho más grande. Dice que se eliminaron muchos contenidos tentadores y cita como ejemplo la segunda Moonrise Tower, la guarida del Culto del Absoluto en el Acto II.

«La Torre Moonrise solía ser dos torres. Durante mucho tiempo, hubo ruinas de la segunda torre. La razón por la que eliminamos la torre extra fue puramente de producción: simplemente había demasiadas apuestas en el juego, por lo que tuvimos que recortarla. Te sorprendería saber que en realidad teníamos muchas más regiones que planeábamos crear — Al principio temía que el juego fuera demasiado corto, pero como sabes, siempre se me ha dado mal calcular la duración de nuestros juegos», — dice Vincke.

Las palabras del responsable de Larian coinciden con algunas otras historias sobre la producción del juego que los periodistas han oído antes. Por ejemplo, en su día se planeó que Baldur’s Gate 3 incluyera la biblioteca de Candlekeep del juego original, así como un lugar llamado Colegio Militar Rojo donde el jugador podía reclutar a Will.

«La gente comprobará los datos que hay en el juego, pero hay una razón por la que no los publicamos nosotros. Nos parecía que distraían. Añadir más podría empeorarlo», explicó el guionista principal de Baldur’s Gate 3, Adam Smith.

La segunda Torre Moonrise puede ayudar a explicar la ligera discrepancia en la cronología del juego En los recuerdos de la vida terrenal del emperador, éste visitó la Torre y se transformó en un illithid hace cientos de años, pero el relato del arquitecto de la Torre dice que era una estructura relativamente nueva. La segunda torre destruida indica que hubo varios edificios en el mismo emplazamiento a lo largo de los siglos.

Sven Vincke también habló de sus juegos favoritos, en particular, elogió Ultima 7. Dice que este juego inspiró casi todo lo que Larian ha creado. Dice que este juego inspiró casi todo lo que ha creado Larian. «Ya no juego [a él] porque no quiero estropear mi recuerdo». También mencionó Fallout: New Vegas y Pillars of Eternity.

Fuente: PC Gamer