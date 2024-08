Baldur’s Gate 3 tendrá un nuevo final malvado — gameplay teaser de Larian

Baldur’s Gate 3 tendrá un nuevo final muy malo para Dark Urge en septiembre. Larian Studios mostró su teaser gameplay.

En un post en X Twitter, Larian mostró al personaje Dark Urge sacrificando a sus compañeros: Shadowheart, Lae`sel y Wyll. Utiliza el control mental para obligarles a dar un salto fatal. El vídeo dura 52 segundos.

El nuevo final aparecerá junto con el último gran Actualización de Baldur’s Gate 3 en septiembre. Aún no se ha anunciado la fecha concreta de lanzamiento.

Father would be so proud.

Embrace your destiny and feast your eyes on a new evil ending cinematic teaser for the Dark Urge, landing this September 👇

Warning: contains spoilers! pic.twitter.com/1TkwDGqyle

— Baldur’s Gate 3 (@baldursgate3) August 19, 2024