Blizzard está desarrollando un nuevo shooter en el universo StarCraft, — Jason Schreier

Blizzard Entertainment está trabajando en un nuevo juego del universo StarCraft. Así lo ha anunciado el conocido periodista Jason Schreier durante el podcast IGN Unlocked.

Shryer habló de esto en el contexto de la discusión de su nuevo libro «Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment» El ascenso, la caída y el futuro de Blizzard Entertainment. Según él, el nuevo proyecto será un shooter, pero no estará relacionado con los juegos StarCraft cancelados anteriormente: Ghost y StarCraft: Ares.

El desarrollo está siendo dirigido por Dan Hay, que anteriormente trabajó como director ejecutivo y productor de la serie Far Cry Far Cry 3, 4, 5, 6, Primal y Blood Dragon en Ubisoft. Hay se incorporó a Blizzard en febrero de 2022 como vicepresidente y director general, por lo que el desarrollo del juego probablemente comenzó por esas fechas.

Curiosamente, Phil Spencer apareció recientemente en la presentación de Xbox en el Tokyo Game Show con una camiseta de StarCraft. En ese momento, esto decepcionó a los fans que esperaban el anuncio de un nuevo juego. En su lugar, Phil anunció que StarCraft 2 y StarCraft: Remastered se añadirá a Game Pass.

Fuente: 80lvl