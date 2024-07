De la remolacha a The Witcher 4 — cómo un granjero australiano se aficionó a los videojuegos

Un agricultor que cultivaba remolacha en Australia se convirtió en desarrollador de juegos en Projekt Red y trabaja en The Witcher 4. Pawel Sasko, Director Adjunto de Juego Secuela de Cyberpunk 2077nos contó cómo sucedió.

El modder Eero Varendi llamó la atención de Sasko hace unos años, cuando publicó en YouTube el prólogo de The Witcher 1, una recreación de The Witcher 3. Más tarde se trasladó a Polonia, donde ahora vive. Más tarde se trasladó a Polonia, donde ahora desarrolla The Witcher 4.

En una entrevista con Flow Games, Sasko aconsejó a los nuevos desarrolladores aprender a modificar juegos. Según él, aproximadamente la mitad de las personas que actualmente crean misiones para Cyberpunk 2 son antiguos modders. Sasko contó la inspiradora historia de Eero Varendi, diseñador jefe de misiones, que solía crear mods por las tardes, después de recoger remolachas.

«Vi el vídeo y pensé: «Joder, qué calidad de trabajo, así que le pregunté [a Philipp Weber, guionista de CDPR], que también es modelista, «¿conoces a este tipo en la comunidad?». Dijo, «Sí, sé quién es», [y le dije] envíale un mensaje y pídele que nos envíe su CV». Me envió su CV e hicimos la prueba, el resultado fue estupendo». «Mantuvimos conversaciones. Tenía, creo, 20 o 21 años, y entonces estaba en Australia, cosechando remolachas con una cosechadora enorme… A eso se dedicaba. Lo traje de Australia, se llama Eero Varendi».

La contratación de modders experimentados es una práctica habitual en muchos grandes estudios. Además de CD Projekt Red, Valve, Activision Blizzard, Bethesda e incluso el creador de Stardew Valley, Eric Barone, son ejemplos de esta práctica. El caso de Eero Varendi demuestra que esto puede ocurrirle a cualquiera que sea capaz de hacer un buen trabajo. La composición del equipo de búsqueda de Cyberpunk 2 es prueba de ello.

Fuente: GamesRadar