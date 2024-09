Deadlock te permitirá convertir a los tramposos en ranas y cazarlos

Los desarrolladores de Deadlock han introducido un nuevo sistema para combatir a los tramposos, que permite convertirlos en ranas durante la partida.

Desde el lanzamiento de Deadlock no tenía un sistema antitrampas eficaz, a pesar del uso de VAC VAC (Valve Anti-Cheat) es un sistema antitrampas desarrollado por Valve Corporation para combatir las trampas en los videojuegos. Se utiliza en muchos juegos de Valve, como Counter-Strike, Team Fortress 2, etc. en otros juegos de Valve. Esto provocó una afluencia de tramposos en el nuevo juego MOBA con elementos de shooter.

Actualización del 12 de septiembre añadía un sistema de quejas, pero no ofrecía opciones para denunciar trampas, centrándose únicamente en los jugadores tóxicos.

Tras varios meses de acceso anticipado, Deadlock cuenta ahora con un sistema antitrampas en toda regla. Los jugadores podrán elegir cómo castigar a los tramposos. Según notas Hasta el parche del 26 de septiembre, cuando el sistema detecte a un tramposo durante la partida, los adversarios tendrán dos opciones.

Los equipos podrán bloquear al tramposo inmediatamente, lo que pondrá fin a la partida. Otra opción es convertir al tramposo en una rana durante el resto del partido.

Guys do you ever get this weird glitch in deadlock pic.twitter.com/KxFqBJBg39

— Poggu (@poggu__) September 26, 2024